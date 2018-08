MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : perché è stata cancellata la gara? Asfalto non adatto a drenare la pioggia : Il primo monito lo aveva emesso qualche settimana fa Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula Uno, infatti, aveva spiegato come il nuovo Asfalto del suo tracciato di casa, Silverstone, fosse orribile, nonostante fosse stato rinnovato nel corso dell’inverno. Le sue parole parlavano di numerose buche e avvallamenti che rendevano lo scenario davvero irregolare. Uno spreco di soldi, a suo dire. I timori di tutti, quindi, si spostarono ...

MotoGp – Gara cancellata a Silverstone - il commento di Petrucci : “ecco perchè non potevamo continuare ad aspettare” : Danilo Petrucci commenta la difficile domenica di Silverstone e la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: le parole del ternano del Team Pramac Dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone che non ha ...

MotoGp Silverstone : gara annullata per il maltempo : Dopo diversi rinvii è arrivata la decisione ufficiale della Commissione sulla sicurezza: le condizioni della pista sono...

MotoGp - gara annullata : salta GP Gran Bretagna/ Verrà recuperata? La decisione finale : MotoGp, gara annullata: salta GP Gran Bretagna. Verrà recuperata? La decisione finale dopo la prima ipotesi di un rinvio a domani che ha scatenato reazioni divergenti. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:37:00 GMT)

CLASSIFICA MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone : gara cancellata per troppa pioggia : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti rimane invariato per la cancellazione del Gran Premio di Gran Bretagna 2018. A Silverstone piove troppo, le condizioni della pista sono pericolose(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:16:00 GMT)

MotoGp Silverstone - ufficiale : la gara è stata cancellata [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

MotoGp Silverstone - ufficiale : la gara è stata cancellata : 1/10 AFP/LaPresse ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : gara rinviata - tutto il nuovo programma. In pista entro le 20.30? Tutti gli scenari : Sembra non avere un termine, nè soluzione, l’infinita giornata di Silverstone. La pioggia continua a cadere in maniera incessante sul tracciato inglese e non permette, al momento, di dare il via alle gare delle tre classi per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. L’ultima comunicazione della Direzione gara spiega che “Per colpa della natura dell’asfalto di Silverstone non è possibile gareggiare fino a che la pioggia non ...

MotoGp Silverstone - allarme meteo : o si corre oggi o gara annullata : Silverstone - O si corre questo pomeriggio, oppure la gara sarà annullata. I team, al termine della riunione, non hanno optato per la possibilità di correre lunedì, giorno di festa in Inghilterra. ...

MotoGp Silverstone - allarme meteo : o si corre oggi o gara annullata : Silverstone - O si corre questo pomeriggio, oppure la gara sarà annullata. I team, al termine della riunione, non hanno optato per la possibilità di correre lunedì, giorno di festa in Inghilterra. ...

MotoGp - pista allagata a Silverstone : a rischio la gara : Si aspetterà ancora per vedere se il tempo a Silverstone cambierà e si potrà dare il via del Gp di Gran Bretagna del motomondiale. Dopo la riunione tra gli organizzatori e i team lo spostamento della ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : possibile partenza alle ore 15.00 - il nuovo programma della gara a Silverstone : Il GP della Gran Bretagna 2018 potrebbe partire alle ore 15.00 (italiane). Questa è l’ultima notizia che arriva da Silverstone dove si dovrebbe disputare la gara della MotoGP: originariamente programmata per le ore 12.30, la prova è stata rinviata per le proibitive condizioni della pista dovute al pessimo drenaggio dell’asfalto che non riesce a contenere la pioggia. L’ultimo aggiornamento arrivato dalla direzione corsa parla di ...

DIRETTA MotoGp GP GRAN BRETAGNA/ Streaming video SKY gara live : decisiva nuova ispezione - partenza alle 15? : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP GRAN BRETAGNA 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo GRAN Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:12:00 GMT)

MotoGp Oggi GP Silverstone : Orario Gara - Info Diretta Streaming E TV : MotoGP Silverstone Diretta tv e Diretta Streaming: Orario Gara, a che ora inizia, dove si vede. MotoGP Silverstone 2018: orari, Streaming, Diretta tv, Diretta live, replica. Tutto quello che devi sapere G.P. MotoGP Oggi Silverstone 2018 – Diretta MotoGP Gara Oggi Orari A che ora e dove guardare la Gara di MotoGP Silverstone in televisione o su internet […]