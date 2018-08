MotoGp – Clamoroso a Silverstone | il Gp della Gran Bretagna è stato cancellato

sportfair

(Di domenica 26 agosto 2018) Arriva la comunicazione definitiva: il Gpnon si fa, la decisione dei piloti aUn triste e deludente epilogo, a: un weekend caotico al Gp, partendo dal brutto incidente di Tito Rabat durante le Fp4 di ieri. La pioggia non ha dato troppa tregua sulla pista britannica, costringendo gli organizzatori a sposare l’orario ufficialegara, dalle 14.00 alle 12.30 di oggi. Questa mattina, però, dopo un warm up asciutto, non èpossibile far iniziare la gara a causa dell’incessante pioggia e del cattivo lavoro fatto sull’asfalto del circuito diche non drena e che presenta diverse buche dove l’acqua si accumula mettendo in pericolo la sicurezza dei piloti. Dopo un continuo rimandare, è stata organizzata una riunione con la Safety Commission durante la quale i piloti hanno spiegato ...