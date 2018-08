MotoGp – Anche Valentino Rossi omaggia Genova : il messaggio del Dottore a Silverstone [FOTO] : L’omaggio della Yamaha e di Valentino Rossi alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova dello scorso 14 agosto Sono passate quasi due settimane dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova: il 14 agosto le case di tutti gli italiani, e non solo, sono state colpite dalla terribile notizia dell’improvviso crollo che ha fatto tante vittime, distruggendo diverse abitazioni. Una tragedia incredibile che ha colpito tutta ...

INCIDENTE TITO RABAT - COME STA?/ Video caduta - MotoGp ultime notizie : gamba rotta - anche il femore lesionato : INCIDENTE TITO RABAT, COME STA? Video caduta, MotoGp ultime notizie: moto di Morbidelli lo centra, gamba fratturata e urla di dolore per il pilota spagnolo.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:14:00 GMT)

MotoGp - Marquez : 'Attaccheremo anche a Silverstone' : Il leader del Mondiale fiducioso per il GP di Gran Bretagna. Valentino Rossi insegue: 'Su questa pista andremo forte'

MotoGp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGp Silverstone - Dovizioso : «Saremo molto competitivi anche qui» : Silverstone - Sperava certamente di raccogliere qualcosa in più in Austria, Andrea Dovizioso, che si è dovuto accontentare del terzo posto e ha perso terreno sia da Marquez, sia dal compagno di box ...

MotoGp - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

MotoGp - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding - Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato in conferenza stampa : bocciata anche la nuova carena : Il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria in conferenza stampa, svelando le sue preoccupazioni in vista della gara di domenica Non si prospetta una gara facile per la Yamaha quella in programma in Austria nel pRossimo week-end, il Red Bull Ring infatti non sorride alla M1, motivo che accresce la preoccupazione di Valentino Rossi e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Gli atavici problemi di elettronica non sono stati risolti, ...

MotoGp - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso è il più veloce anche nel warm-up - davanti a Lorenzo e Marquez - Rossi è solo decimo : Il warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP non cambia le carte in tavola. La Ducati c’è, eccome, ma la Honda non è da meno. Andrea Dovizioso, infatti, dopo la pole position di ieri fa segnare anche il miglior tempo nell’ultimo turno che precede la gara con un ottimo 1:56.177. La bontà della moto di Borgo Panigale è confermata dal secondo posto del suo compagno, Jorge Lorenzo, distante appena 96 millesimi. ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso è il più veloce anche nel warm-up - davanti a Lorenzo e Marquez - Rossi è solo decimo : Il warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP non cambia le carte in tavola. La Ducati c’è, eccome, ma la Honda non è da meno. Andrea Dovizioso, infatti, dopo la pole position di ieri fa segnare anche il miglior tempo nell’ultimo turno che precede la gara con un ottimo 1:56.177. La bontà della moto di Borgo Panigale è confermata dal secondo posto del suo compagno, Jorge Lorenzo, distante appena 96 millesimi. ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca : a Brno è sfida anche per le gomme : Dopo la breve pausa estiva la MotoGP torna in pista a Brno, tracciato tecnico ed impegnativo, con variazioni altimetriche importanti, frenate impegnative accompagnate da forti accelerazione. La ...

MotoGp - Germania Marquez in pole. Anche Petrucci in prima fila - sesto tempo per Rossi : Su di un percorso stretto e corto come questo, c'è da scommettere: sarà subito una battaglia tra il campione del mondo in carica e il maiorchino , 1'20"327: 3° a 57 millesimi dal catalano, , che il ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi cerca l'impresa ad Assen - anche Dovizioso può impensierire Marquez! : Griglia di partenza Cronaca warm up CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.52 La partenza sarà molto importante. Marquez può imprimere il ...