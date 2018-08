Motocross MXGP - GP Bulgaria 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Oggi domenica 26 agosto si disputa il GP di Bulgaria 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Sevlievo andrà in scena la quartultima tappa del campionato che ormai sembra essere indirizzato: Jeffrey Herlings ha 58 punti di vantaggio su Tony Cairoli, l’olandese partirà ancora una volta dalla pole position e punta all’ennesima doppietta con cui chiuderebbe definitivamente i conti nei confronti del Campione del Mondo, ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings ipoteca l’iride - Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno : Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP. La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP ...

Motocross MXGP - GP Svizzera 2018 : Herlings domina gara-1 e vede il Mondiale - Tony Cairoli cade e chiude ottavo : Jeffrey Herlings ha letteralmente dominato la gara-1 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese si è imposto con estrema autorevolezza sul tracciato di Frauenfeld e ha così conquistato l’ottava vittoria di manche consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Il pilota della KTM, infatti, ora ha ben 48 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che oggi si è dovuto accontentare ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : Qualifying Race MxGP. Antonio Cairoli conquista il successo - Herlings chiude in sesta posizione : E’ un Antonio Cairoli sontuoso quello della Qualifying Race del 16° round del Mondiale 2018 di MxGP. Il pilota siciliano si è imposto sul tracciato di Frauenfeld (Svizzero), approfittando di un calo netto dello sloveno Tim Gajser (Honda) nelle ultime battute. Il centauro della KTM ha chiuso con 3″479 di vantaggio sul campione del mondo 2015 Romain Febvre (Yamaha) e con 4″552 sulla Kawasaki del belga Clement Desalle ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più dominatore davanti a Tony Cairoli : Jeffrey Herlings è sempre più leader della Classifica del Mondiale Motocross di MXGP. L’olandese ha portato a casa un’altra doppietta nel GP del Belgio, la terza consecutiva, ed ora conduce con 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli, quest’oggi due volte secondo. Il sogno del decimo titolo iridato per il messinese sta svanendo sempre di più, nonostante manchino La Classifica del Mondiale Motocross di MXGP dopo il GP del Belgio 1 ...

Motocross - GP Belgio MXGP 2018 : risultato e classifica gara 2. Jeffrey Herlings vince col brivido! Tony Cairoli ancora secondo : Altro giro, altro dominio di Jeffrey Herlings, che si prende anche gara 2 aggiudicandosi il GP del Belgio di MXGP. L’olandese è stato più forte di tutto, anche di una caduta arrivata proprio nell’ultimo giro, quando il pilota della KTM è scivolato in curva. Un piccolo passo falso che però non ha messo in discussione la sua vittoria, perché il vantaggio era già incolmabile per gli altri, Tony Cairoli su tutti, ancora una volta ...

