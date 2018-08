Motocross – Mondiale Junior | Maglia Azzurra ancora sul podio

LIVE Motocross - GP Bulgaria 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings per ipotecare il Mondiale - Tony Cairoli si gioca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP. Il circus si trasferisce a Sevlievo (per la prima volta dal 2014) per il 17° round di un Mondiale che sembra ormai saldamente nelle mani del fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, reduce da nove vittorie di manche consecutive e con un vantaggio di 58 punti in classifica sul suo compagno di squadra Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato si è presentato al ...

Motocross – Mondiale Junior : Gadagnini in pole nella 125 cc : Mondiale Motocross Junior. Mattia Guadagnini in pole nella 125 cc. Segnali positivi anche da Andrea Viano nella 85 cc e Brando Rispoli nella 65 cc Mondiale Motocross Junior: ottimo inizio. A Horsham, in Australia, Mattia Guadagnini (Husqvarna) ha centrato la pole position nella 125 cc. Il giovane pilota veneto ha realizzato il suo miglior giro (1’48’’434) all’ultimo tentativo disponibile, precedendo di tre decimi l’australiano Bailey ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings ipoteca l’iride - Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno : Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP. La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP ...

Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 : Jeffrey Herlings firma la doppietta e ipoteca il Mondiale. Tony Cairoli sesto - problemi al ginocchio : Jeffrey Herlings si conferma il dominatore indiscusso della stagione e conquista anche la gara-2 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese ha così firmato la doppietta dopo aver vinto gara-1, ha infilato il nono successo consecutivo di manche (13 GP vinti sui 16 disputati) e ha operato ormai l’allungo definitivo in classifica generale: il fenomeno della KTM ora ha infatti 58 punti di vantaggio su Tony ...

Motocross MXGP - GP Svizzera 2018 : Herlings domina gara-1 e vede il Mondiale - Tony Cairoli cade e chiude ottavo : Jeffrey Herlings ha letteralmente dominato la gara-1 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese si è imposto con estrema autorevolezza sul tracciato di Frauenfeld e ha così conquistato l’ottava vittoria di manche consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Il pilota della KTM, infatti, ora ha ben 48 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che oggi si è dovuto accontentare ...

Motocross - Mondiale Cross : è dominio assoluto per i piloti Motorex : Ancora una volta i piloti Motorex dominano il Mondiale Cross Per la seconda volta nella stagione del Cross Mondiale, 6 piloti Motorex hanno conquistato i due podi delle classi MXGP e MX2. È accaduto nella tappa di Lommel (Belgio) tenutasi lo scorso weekend, mentre la prima volta era successo nella tappa italiana di Ottobiano nel mese di giugno. Il quindicesimo GP stagionale si è corso su di un tracciato tipicamente sabbioso, molto ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più dominatore davanti a Tony Cairoli : Jeffrey Herlings è sempre più leader della Classifica del Mondiale Motocross di MXGP. L’olandese ha portato a casa un’altra doppietta nel GP del Belgio, la terza consecutiva, ed ora conduce con 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli, quest’oggi due volte secondo. Il sogno del decimo titolo iridato per il messinese sta svanendo sempre di più, nonostante manchino La Classifica del Mondiale Motocross di MXGP dopo il GP del Belgio 1 ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings domina a Loket e torna ad allungare su Cairoli : Jeffrey Herlings centra la sua ennesima doppietta stagionale e scopre due cose decisamente importanti: da un lato torna ad avere 30 punti di margine su Tony Cairoli a sei Gran Premi dalla conclusione, per cui un bottino nuovamente importante; dall’altro, probabilmente, ha capito che l’unico concreto avversario che ha avuto in questo campionato di MXGP è stato l’infortunio alla clavicola che non gli ha permesso di disputare la ...

Mondiale Motocross Junior - Guadagnini - Viano e Rispoli in Australia : Una manifestazione che evoca ottimi ricordi agli appassionati italiani: nel 2017 la Maglia Azzurra salì sul podio con un bel 3° posto e Gianluca Facchetti si laureò Campione del Mondo 125 cc. Nella ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Semarang : Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime ...

LIVE Motocross - GP Asia 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Jeffrey Herlings - battaglia campale per il Mondiale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa. Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto ...

Motocross - Mondiale 2018 : occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia. Jeffrey Herlings limita i danni : occasione persa per Tony Cairoli. Il pilota messinese è uscito dal GP di Indonesia con un ritardo di 12 punti da Jeffrey Herlings, gli stessi alla viglia dell’appuntamento asiatico, e con tanto rammarico. Perché dopo l’assolo di gara-1, TC222 è andato vicinissimo alla riconferma nella seconda manche, per quella che sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva (dopo Ottobiano, dove Herlings era assente), che avrebbe portato in ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings in testa - Tony Cairoli a -12 dopo il GP Indonesia : Jeffrey Herlings si conferma leader del Mondiale Motocross MXGP 2018 dopo il GP di Indonesia. L’olandese conserva 12 punti di vantaggio su Tony Cairoli, i due contendenti per il titolo iridato si sono divisi la posta in palio con una vittoria a testa. Di seguito la Classifica del Mondiale. Mondiale Motocross MXGP 2018: Classifica ...