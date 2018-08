Moto3 | Classifica Mondiale 2018 | graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna Guida

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin la spunta dopo la pioggia! Marco Bezzecchi partirà 11° : Capolavoro di Jorge Martin. Lo spagnolo si è guadagnato la pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto3, uscendo vincitore dalla bagarre di una qualifica convulsa e tesa fino alla fine. Il motivo è ovviamente la pioggia: l’acqua era comparsa a metà sessione ma a pochi minuti dalla fine, quando tutto sembrava finito, ecco che c’è stata la possibilità di tornare in pista. Martin è stato il più lesto, guidando il gruppone alle sue ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Kornfeil davanti a tutti su pista umida/asciutta - Di Giannantonio (5°) il migliore degli italiani : E’ di Jakub Kornfeil (KTM – Redox PruestelGP) il miglior tempo delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Silverstone, reso insidioso da condizioni umide/asciutte e dalla presenza di tante buche, il centauro ceco ha realizzato il crono di 2’16″621, sfruttando alla perfezione gli ultimi istanti del turno, nei quali la pista si stava asciugando completamente, ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Comanda Philipp Oettl - Marco Bezzecchi terzo. Attardato Jorge Martin : Il primo round del GP di Gran Bretagna di Moto3 se lo è aggiudicato Philipp Oettl. Il tedesco ha fatto segnare un tempo di 2’15″489 chiudendo al comando della classifica le prove libere 1 sul circuito di Silverstone. Un tempo che nessuno è stato in grado di avvicinare. Il secondo classificato, infatti, lo spagnolo Aron Canet, è distante mezzo secondo, con Marco Bezzecchi in terza posizione a pochi millesimi. Per il Bez si tratta di ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Austria 2018 : Bezzecchi allunga in vetta alla graduatoria su Martin : Marco Bezzecchi si aggiudica il GP d’Austria, secondo successo stagionale, ed allunga in vetta alla graduatoria generale della Moto3 2018 sullo spagnolo Jorge Martin, portando a 12 le lunghezze di vantaggio su rivale della Honda. Condizionato anche dai problemi al braccio (frattura al polso), l’iberico ha limitato i danni, non perdendo troppo terreno dal centauro italiano. LA Classifica DEL Mondiale Moto3 2018 1 Bezzecchi Marco ITA ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole di Marco Bezzecchi - stoico Martin in seconda posizione : E’ del nostro Marco Bezzecchi la Pole position del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro italiano della KTM ha ottenuto il miglior tempo di 1’38″617 in un turno molto particolare nel quale la pista, inizialmente bagnata, si è asciugata progressivamente, permettendo ai centauri di montare le gomme slick e spingere. Per il “Bez” è la prima Pole in carriera nel Motomondiale e ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 2. John McPhee timbra il miglior tempo davanti a Marco Bezzecchi : La seconda sessione di prove libere della Moto3 del GP di Austria è stata condizionata dalla pioggia, che è iniziata a scendere sul Red Bull Ring pochi minuti dopo il via, forzando tutti i piloti a rientrare ai box. La lotta si è concentrata quindi tutta negli ultimi minuti, quando con la pista praticamente asciutta tutti hanno potuto spingere al massimo. Il miglior tempo è stato timbrato dal britannico John McPhee sulla KTM (CIP – Green ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jaume Masiá il più veloce. Bezzecchi secondo - Martin è 23° : Jaume Masiá è il migliore delle prove libere 1 del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il pilota della KTM (Bester Capital Dubai) ha fermato il cronometro in 1’37″218 confermando quanto la moto Austriaca vada forte su questo tracciato. Una pista “Stop&Go“, come viene definita in gergo, fatta di accelerazioni e frenate importanti in cui il motore è fondamentale. Lo spagnolo ha preceduto ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca (qui la cronaca della gara). Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin, assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di Bezzecchi è ora di tre lunghezze sul pilota del team Gresini, che ieri è stato operato e potrebbe saltare anche la gara dell’Austria, in programma ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Gabriel Rodrigo il più veloce davanti a Kornfeil e Di Giannantonio. Molto attardato Bezzecchi : Gabriel Rodrigo ha staccato il miglior tempo delle terze prove libere del GP di Repubblica Ceca grazie ad un ultimo giro di simulazione qualifica in cui ha sfruttato al meglio la scia di Aron Canet, il quale ha chiuso in settima piazza dopo essere stato in testa per lunghi tratti della sessione. Il pilota ceco Jakub Kornfeil ha ottenuto la seconda posizione a meno di un decimo di ritardo da Rodrigo con un giro in cui non ha usufruito della scia ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin aumenta il vantaggio su Marco Bezzecchi : La quinta vittoria dello spagnolo Jorge Martin, in Germania, consente all’alfiere della Honda (Team Gresini) di allungare in vetta alla graduatoria iridata rispetto a Marco Bezzecchi (2° al Sachsenring) con 7 lunghezze di vantaggio sul centauro romagnolo. Perdono terreno invece Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, caduti nel corso dell’appuntamento tedesco. LA Classifica Mondiale 2018 DELLA Moto3 DOPO IL GP DI Germania 1 Martin ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo - Marco Bezzecchi settimo : Altro giro, Altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta velocissimo! Bezzecchi è terzo - Martin più lontano : Fulmine Lorenzo Dalla Porta nelle prove libere 3 del GP di Germania di Moto3, ultimo test in vista delle qualifiche (ore 12.35). Il pilota italiano del team Leopard ha stampato un ottimo 1’26″351, miglior tempo della giornata, già sotto il record della pole position firmato da Danny Kent nel 2015. Dalla Porta è stato velocissimo nella mattinata del Sachsenring, mettendo in scena un bel duello con Aron Canet: i due si sono scambiati ...