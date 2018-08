Moto2 – Colpaggio del Forward Racing Team | ingaggiato Fenati

sportfair

(Di domenica 26 agosto 2018) MV Augstaingaggia Romano: i dettagliha annunciato l’ingaggio di Romanonel MV Agustanel Campionato del Mondo. Il ventiduenne di Ascoli Piceno sarà uno dei due alfieri che gareggeranno con la nuova MV Agusta F2, moto con la quale il prestigioso marchio varesino tornerà nel motomondiale, dopo ben 42 anni d’assenza dal palcoscenico iridato.si avvicina al mondo delle due ruote nel 2003, quando per la prima volta scende in pista con le minimoto, partecipando a diversi trofei nazionali. Nel 2010 e 2011 partecipa al Campionato Italiano di Velocità dove conclude la sua seconda stagione al secondo posto. Il suo approdo al Motomondiale avviene nel 2012 in Moto3: in questa categoria disputa 108 gare, ottenendo 10 vittorie e 23 podi, e colleziona un secondo posto in classifica generale nel 2017. ...