Moto2 | Classifica Mondiale 2018 | graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna In

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Francesco Bagnaia in pole position! Miguel Oliveira partirà indietro : Francesco Bagnaia partirà in pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota italiano si è guadagnato la prima casella piazzando un tempo di 2’08″153 proprio in extremis, nell’ultimo tentativo utile di una qualifica emozionante. Sono stati 45 minuti vissuti al cardiopalmo, anche per le condizioni della pista, umida in avvio ma migliorata giro dopo giro. Per Bagnaia si tratta della quarta pole stagionale, la seconda ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. È ancora Schrotter il più veloce sull’asciutto. Bagnaia davanti ad Oliveira : È ancora Marcel Schrotter il più veloce in Moto2 nel GP di Gran Bretagna. Il pilota tedesco ha chiuso le prove libere 3 con il miglior tempo, 2’08″182, confermandosi particolarmente performante sull’asciutto, come già nella mattinata di ieri. Oggi, infatti, la sessione è stata praticamente congelata sul più bello dalle gocce di pioggia arrivate nel finale, che hanno creato una situazione di incertezza tra chi ha continuato a ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Schrotter in testa. Bagnaia è settimo - Oliveira insegue da lontano : C’è Marcel Schrotter in testa alla classifica delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota tedesco è stato il più veloce e costante a Silverstone, chiudendo la prima sessione con un notevole 2’08″385. Un tempo inarrivabile per tutti, che pone Schrotter come uno dei favoriti in vista del weekend, ma con un asterisco: le FP1 si sono corse all’asciutto, ma già nel pomeriggio potrebbe arrivare la pioggia, ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa - +3 su Oliveira : Francesco Bagnaia torna in testa alla Classifica del Mondiale Moto2 2018 grazie alla vittoria conquistata nel GP di Austria. Il centauro italiano ora ha tre punti di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira, i due hanno ormai fatto il vuoto e si sfideranno per il trionfo finale. Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 189 2 Miguel Oliveira KTM POR 186 3 Alex ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia parte per il Red Bull Ring per tornare in vetta alla classifica : Il Mondiale Moto2 saluta Brno e la Repubblica Ceca e si sposta, di pochi chilometri, verso Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018, in programma questo fine settimana. La gara del Red Bull Ring sarà di capitale importanza, soprattutto per un motivo: Francesco “Pecco” Bagnaia avrà tutto il peso della pressione sulle spalle. Per quale motivo? Il portacolori dello Sky Racing VR46 team, infatti, dopo una prima parte di campionato ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : Miguel Oliveira regola Luca Marini e Francesco Bagnaia e sale in vetta alla classifica iridata : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) vince uno spettacolare Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della Moto2 dopo una bellissima battaglia con gli italiani e, non ultimo, si porta in vetta alla classifica generale per la prima volta in questo campionato. Un weekend perfetto per il lusitano che oggi ha saputo lottare gomito a gomito fino all’ultima curva per avere la meglio di un coriaceo Luca Marini (Sky Racing VR46) che, ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia sfreccia davanti a Luca Marini - settimo Miguel Oliveira : Francesco Bagnaia ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di Bagnaia, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Marcel Schrotter continua a volare. Francesco Bagnaia è secondo : Marcel Schrotter chiude in testa alla classifica anche le prove libere 2 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Il pilota tedesco si è confermato il più veloce a Brno, stampando un tempo di 2’03″118 grazie al quale ha chiuso al primo posto la prima giornata del weekend, confermandosi l’uomo da battere, almeno per il momento. Gli italiani continuano a rimanere nella scia di Schrotter. In seconda posizione c’è il leader del ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Germania 2018 : Miguel Oliveira si avvicina a Bagnaia - tra gli inseguitori fa punti solo Mir : Si pensava che il Gran Premio di Germania della Moto2 sarebbe stata una sinfonia italiana con Miguel Oliveira, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader della Classifica generale Francesco “Pecco” Bagnaia a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring : Vierge in testa - Bagnaia quinto. Sette piloti in un decimo : Grande Equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben Sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Aegerter il più veloce - Locatelli e Baldassarri in scia. Francesco Bagnaia indietro : Inizia in salita il weekend del GP di Germania per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Sky VR46, leader del Mondiale, ha chiuso le prove libere 1 con il 25° tempo, molto lontano dai migliori. Il circuito del Sachsenring ha caratteristiche molto particolari, è un catino in cui tre quarti di giro si spendono in piega, ma le difficoltà di Pecco stamattina hanno riguardato la moto. Il team ha portato degli aggiornamenti che, al momento, non hanno ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Spagna 2018 : Francesco Bagnaia rafforza la leadership - Miguel Oliveira a -16 : Francesco Bagnaia dimentica i problemi di Barcellona (Spagna) e conquista il quarto successo stagionale ad Assen (Olanda), sul circuito in cui vinse il suo primo GP nel MotoMondiale (Moto3 2016). Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha portato a 16 le lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira (KTM), sesto quest’oggi sul tracciato olandese, nella Classifica generale. Una vittoria importante che rafforza, quindi, la leadership ...

Moto2 – Bagnaia - è poker stagionale ad Assen! Pecco sempre più leader di classifica : Francesco Bagnaia vince il settimo appuntamento del campionato mondiale di Moto2, ad Assen il pilota italiano trionfa dopo una gara piena di emozioni Dopo la vittoria di Jorge Martin in Moto3, anche la Moto2 ha il suo vincitore. Francesco Bagnaia ha trionfato, dominando il weekend, nel settimo round del campionato mondiale della classe 250, seguito dal francese Fabio Quartararo e dallo spagnolo Alex Marquez sul circuito di Assen. Da ...