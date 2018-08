Moto | team studiano slittamento a domani

MotoGP - presentato il Team Petronas Yamaha SIC : Morbidelli e Quartararo in sella! : Team Petronas Yamaha SIC, ufficiale l’approdo in MotoGP con Morbidelli e Quartararo che saranno i piloti dal 2019 MotoGP, presentato ieri ufficialmente il Team Petronas Yamaha SIC. Un nuovo Team entra dunque a far parte della MotoGP, con Morbidelli e Quartararo a guidare le due moto “novelle”. La scelta dei piloti dà un chiaro messaggio relativamente agli obiettivi del Team, si tratta di due giovani che hanno voglia di ...

Moto3 - Silverstone : prove di studio per lo Sky Racing Team VR46 : Una prima giornata di lavoro, di studio e di prove comparative cercando il miglior compromesso di set-up per il prosieguo del fine settimana. Il Gran Premio di Silverstone della classe Moto3 si apre ...

MotoGp - Melandri sbotta contro il team Ducati : “si sono comportati malissimo con me” : Marco Melandri non le ha mandate a dire a Ducati ed il team Aruba dopo la trattativa saltata relativamente al suo ingaggio Marco Melandri ha deciso di uscire allo scoperto, tuonando contro la Ducati e il team Aruba dopo la trattativa andata a vuoto nelle scorse settimane. “sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai – ha dichiarato a Speedweek -. Sapete qual è il colmo? ...

Sam Lowes torna nel team Gresini per la Moto2 2019 : L'unica sella del team Gresini in Moto2 sarà quella di Sam Lowes. Confermato quindi l'impegno del team anche nella classe intermedia che dal prossimo anno cambierà radicalmente dal punto di vista ...

MotoE - confermati i team per la prima stagione : 12 team per un totale di 18 piloti, sono questi i numeri della prima stagione di MotoE che prenderà il via nel 2019. Ecco la lista di team: Tech 3 Racing , 2 moto, LCR team , 2 moto, Pramac Racing , 2 ...

MotoE 2019 - ufficiale : ecco i team e il calendario test : Il debutto della Coppa del Mondo FIM Enel MotoE si sta avvicinando e nel corso del recente GP d'Austria si è svolto un incontro tra gli organizzatori della futura competizione su moto elettriche. Sono stati confermate le ...

L'Angel Nieto Team dal 2019 anche in Moto2 : ROMA - L'Angel Nieto Team, dopo aver firmato un accordo con KTM, dal 2019 correrà anche in Moto2. Il marchio austriaco fornirà il telaio in una categoria in cui tutti i motori saranno Triumph. ...

Moto2 - dalla prossima stagione ci sarà anche l'Angel Nieto Team : ...AMBIZIOSO Come si legge nel comunicato stampa ' il Team spagnolo la prossima stagione gareggerà con un progetto ambizioso che va campionato dal Campionato di velocità spagnolo al Campionato del Mondo ...

MotoGP - il Team Angel Nieto fa ritorno in Moto2 con KTM : è ufficiale : Siamo molto contenti di avere un progetto che parte dal livello base, nel Campionato del Mondo Junior Moto3, e continua attraverso Moto3 e Moto2. Il nostro obiettivo è renderlo una combinazione ...

Moto2 - Angel Nieto Team il prossimo anno nella categoria intermedia con KTM : Siamo molto entusiasti di avere un progetto che parte dal livello base, nel Campionato del Mondo Junior Moto3, e continua attraverso la Moto3 e la Moto2. Il nostro obiettivo è renderlo una ...

MotoGp - Jarvis esce allo scoperto : Morbidelli e Quartararo saranno i piloti del Team SIC Petronas-Yamaha : Il Managing Director della Yamaha ha confermato come saranno Morbidelli e Quartararo i piloti del nuovo Team SIC Petronas-Yamaha Non c’è l’annuncio ufficiale, ma Morbidelli e Quartararo saranno i piloti del nuovo Team SIC Petronas-Yamaha, che esordirà nella classe regina la prossima stagione. LaPresse/EFE A confermarlo è Lin Jarvis, che ha spiegato i motivi di questa decisione: “non direi che abbiamo voce in capitolo per ...

MotoGp – Valentino Rossi sesto in Austria : la reazione del team Yamaha al suo rientro ai box [VIDEO] : Pacche, applausi, strette di mano e abbracci per Valentino Rossi al termine del Gp d’Austria dopo la sua gara in rimonta al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la ...

MotoGp - Vinales cade a Brno e se la prende con… il team! Le dure parole di Maverick : “sbagliato trovare il set-up nel warm-up” : Maverick Viñales parla dopo il suo deludente Gp di Repubblica Ceca, lo spagnolo è caduto durante la gara odierna: le parole del pilota della Yamaha Una caduta è costata a Maverick Viñales la possibilità di correre per le prime posizioni del Gp di Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Yamaha ha concluso il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp con uno zero che pesa sulla sua classifica iridata. “Non so cosa sia successo, ...

MotoGp – Momento difficile in casa Yamaha : Jarvis e le tensioni all’interno del team : Lin Jarvis e il periodo buio in casa Yamaha: le sensazioni del team manager della squadra di Iwata E’ iniziato il weekend del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp: i piloti sono scesi in pista questa mattina, sul circuito di Brno, per la prima sessione di prove libere, dominate da un sorprendente Johann Zarco. Valentino Rossi ha chiuso al quinto posto, mentre Maverick Vinales non è riuscito a entrare nella top ten. Clima non troppo ...