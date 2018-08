Moto | Silverstone niente gara domani

MotoGp Silverstone - allarme meteo : o si corre oggi o gara annullata : Silverstone - O si corre questo pomeriggio, oppure la gara sarà annullata. I team, al termine della riunione, non hanno optato per la possibilità di correre lunedì, giorno di festa in Inghilterra. ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : possibile partenza alle ore 15.00 - il nuovo programma della gara a Silverstone : Il GP della Gran Bretagna 2018 potrebbe partire alle ore 15.00 (italiane). Questa è l’ultima notizia che arriva da Silverstone dove si dovrebbe disputare la gara della MotoGP: originariamente programmata per le ore 12.30, la prova è stata rinviata per le proibitive condizioni della pista dovute al pessimo drenaggio dell’asfalto che non riesce a contenere la pioggia. L’ultimo aggiornamento arrivato dalla direzione corsa parla di ...

MotoGp – Bocciata l’idea di correre lunedì - Guidotti ‘svela’ le votazioni dei team a Silverstone : ‘Svelate’ le votazioni favorevoli e sfavorevoli per l’opzione di rimandare a domani la gara di MotoGp a Silverstone Condizioni critiche oggi a Silverstone: dopo la decisione di cambiare orario della gara di MotoGp dalle 14.00 alle 12.30, sul circuito inglese è tutto fermo da oltre un’ora. La partenza della gara regina è stata rimandata a causa delle condizioni meteorologiche che non permettono di correre una gara in ...

MotoGp – Anche Valentino Rossi omaggia Genova : il messaggio del Dottore a Silverstone [FOTO] : L’omaggio della Yamaha e di Valentino Rossi alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova dello scorso 14 agosto Sono passate quasi due settimane dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova: il 14 agosto le case di tutti gli italiani, e non solo, sono state colpite dalla terribile notizia dell’improvviso crollo che ha fatto tante vittime, distruggendo diverse abitazioni. Una tragedia incredibile che ha colpito tutta ...

MotoGp - pioggia a catinelle e asfalto nuovo : a Silverstone la gara rischia di saltare - l’opinione dei piloti : La gara di MotoGp di Silverstone rischia di saltare per le condizioni meteorologiche critiche e per un asfalto nuovo che non drena: l’opinione dei piloti a riguardo A Silverstone l’inizio della gara di MotoGp, valida per il dodicesimo appuntamento del Motomondiale, rischia di essere rimandato o addirittura di saltare. La pioggia sta rendendo impraticabile il tracciato inglese, di cui l’asfalto nuovo fatica a drenare ...

