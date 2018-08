Moto GP 2018 Misano World Circuit | biglietti | info e come arrivare

MotoGP - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv. Si corre tra due settimane a Misano : Tra due settimane (7-9 settembre) il Circus del Motomondiale tornerà in scena per il 13° appuntamento sul tracciato di Misano, in occasione del GP d San Marino 2018. Su uno dei tracciati più impegnativi e attesi dell’anno, i centauri vorranno regalare tante emozioni al pubblico presente. Sarà il weekend di casa per Valentino Rossi, motivato davanti al proprio pubblico a far bene e regalarsi quel successo che in questo 2018 ancora è ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : possibile partenza alle ore 15.00 - il nuovo programma della gara a Silverstone : Il GP della Gran Bretagna 2018 potrebbe partire alle ore 15.00 (italiane). Questa è l’ultima notizia che arriva da Silverstone dove si dovrebbe disputare la gara della MotoGP: originariamente programmata per le ore 12.30, la prova è stata rinviata per le proibitive condizioni della pista dovute al pessimo drenaggio dell’asfalto che non riesce a contenere la pioggia. L’ultimo aggiornamento arrivato dalla direzione corsa parla di ...

Motocross - GP Bulgaria MXGP 2018 : ennesimo assolo di Jeffrey Herlings. Tony Cairoli ottavo in rimonta : Altro giro, altra vittoria di Jeffrey Herlings. L’olandese ha dominato gara-1 del GP di Bulgaria di MXGP, aggiornando il suo totale a 25 successi di manche, 10 consecutivi. Soprattutto, il pilota della KTM porta il suo vantaggio in classifica a 70 punti su Tony Cairoli, oggi soltanto ottavo complice una partenza complicata. Sulla gara, come nelle ultime dieci occasioni, davvero poco da dire. Herlings è scattato meglio di tutti dal ...

DIRETTA/ Motocross - Gp Bulgaria 2018 Sevlievo streaming video e tv : trionfo di Herlings in gara 1! : DIRETTA Motocross Gp Bulgaria 2018 Sevlievo info streaming video e tv: orario e risultato live della gara MXGP con Tony Cairoli (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:50:00 GMT)

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : perché la gara è stata rinviata? L’asfalto non drena - pioggia assassina. Rischio cancellazione : Ora c’è il serio Rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara live : partenza posticipata o rinvio a domani? (GP Gran Bretagna 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Diretta/ Motocross - Gp Bulgaria 2018 Sevlievo streaming video e tv : al via gara 1! : Diretta Motocross Gp Bulgaria 2018 Sevlievo info streaming video e tv: orario e risultato live della gara MXGP con Tony Cairoli (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:54:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. La gara in tempo reale - partenza rinviata per pioggia : Alle ore 12.30 scatterà il GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone andrà in scena una gara a serio rischio pioggia, anticipata rispetto al programma originario per cercare di evitare le nuvole più minacciose ma la probabilità di una prova bagnata è davvero molto elevata e dunque si preannuncia una vera e propria lotteria considerando l’asfalto non perfettamente drenante. Se si dovesse davvero correre (i piloti ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - ma... (GP Gran Bretagna 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:07:00 GMT)

LIVE Motocross - GP Bulgaria 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings per ipotecare il Mondiale - Tony Cairoli si gioca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP. Il circus si trasferisce a Sevlievo (per la prima volta dal 2014) per il 17° round di un Mondiale che sembra ormai saldamente nelle mani del fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, reduce da nove vittorie di manche consecutive e con un vantaggio di 58 punti in classifica sul suo compagno di squadra Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato si è presentato al ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto - Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo : E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : come vedere la gara in tv gratis e in chiaro. Il programma e gli orari su TV8 : Alle ore 12.30 scatterà il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La partenza della gara della classe regina è stata anticipata rispetto alle ore 14.00 come era previsto fino a ieri a causa delle previsioni meteo che danno certezza di pioggia proprio per il primo pomeriggio: dopo le difficoltà riscontrate in qualifica, la Dorna ha deciso di rivoluzionare il programma a Silverstone con i centauri della massima cilindrata che ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo - acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto - gara pazza sul bagnato? : Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo - acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto - gara pazza sul bagnato : Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente ...