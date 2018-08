Morto Neil Simon | le sue commedie sbancarono a Broadway

ilgiornale

: È morto il drammaturgo Neil Simon. Scrisse «A piedi nudi nel parco» - Corriere : È morto il drammaturgo Neil Simon. Scrisse «A piedi nudi nel parco» - ilpost : È morto lo sceneggiatore Neil Simon - Agenzia_Ansa : E' morto il drammaturgo Neil Simon . Aveva 91 anni, suoi A piedi nudi nel parco e la strana coppia -

(Di domenica 26 agosto 2018) Il drammaturgo e sceneggiatore statunitensea 91 anni in un ospedale di New York. Soffriva di insufficienza renale e nel 2004 aveva subito un trapianto, grazie a un organo donato dal suo agente e amico di vecchia data Bill Evans.è stato autore di alcuni dei maggiori successi dirappresentate centinaia di volte come "A piedi nudi nel parco", "La strana coppia" e "Appartamento al Plaza", alcuni dei suoi più grandi successi degli anni '60. La sua ultima opera - "Rosès Dilemma" - risale al 2003. Anche nella fase matura della sua carriera - quella di lavori più complessi e ispirati al suo privato come "Il prigioniero della seconda strada" - una delle chiavi del suo successo è stato il mettere al centro delle sue storie il borghese americano medio, con le sue paure, le sue frustrazioni e le sue piccole manie, tramite personaggi nei quali si ...