Morto Neil Simon - il drammaturgo di «A piedi nudi nel parco»

Usa - è Morto il drammaturgo Neil Simon : l’autore di “A piedi nudi nel parco” e “La strana coppia” aveva 91 anni : Addio a Neil Simon, il drammaturgo e sceneggiatore statunitense è morto all’età di 91 anni. Lo ha riferito il sito di spettacolo Tmz citando fonti secondo cui il commediografo, che era malato da tempo, è deceduto attorno all’una di questa notte. Simon aveva subito un trapianto di rene nel 2004 e soffriva di Alzheimer. Nato e morto a nella grande mela, è stato sposato quattro volte. Tra i più prolifici autori della storia del teatro, le sue opere ...

Neil Simon è Morto. Il celebre autore di "A piedi nudi nel parco" e "La strana coppia" aveva 91 anni : È morto a 91 anni il celebre sceneggiatore Neil Simon, autore dei testi di alcune famose commedie come La strana coppia e A piedi nudi nel parco. Simon è la persona che ha ricevuto più nomination per gli Oscar e i Tony Awards, gli Oscar del teatro.Simon era nato nel 1927 e prima di dedicarsi, a inizio anni Sessanta, alle commedie umoristiche era stato autore televisivo. aveva subito un trapianto di rene nel 2004 e soffriva ...