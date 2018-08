Stati Uniti in lutto : morto il senatore repubblicano John McCain : John McCain è morto all’età di 81 anni. Il veterano del Vietnam, senatore repubblicano , combatteva da tempo contro un tumore

È morto John McCain : da eroe di guerra in Vietnam a senatore Usa : Ha combattuto come un leone ma alla fine si è dovuto arrendere alla malattia che lo aveva colpito, un tumore al cervello. Il senatore repubblicano John McCain è morto all'età di 82 anni: li avrebbe compiuti il prossimo 29 agosto. Poco prima di morire ha voluto lasciare detto di non volere il presidente Trump al proprio funerale. Un ultimo sassolino che il senatore ha voluto togliersi dalla scarpa, dopo che alle primarie repubblicane Trump aveva ...