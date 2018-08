Morto il senatore John McCain

Usa - è Morto il senatore repubblicano John McCain : Combatteva da tempo contro un tumore al cervello e venerdì aveva annunciato la sua decisione di sospendere le cure

È Morto John McCain : da eroe di guerra in Vietnam a senatore Usa : Ha combattuto come un leone ma alla fine si è dovuto arrendere alla malattia che lo aveva colpito, un tumore al cervello. Il senatore repubblicano John McCain è morto all'età di 82 anni: li avrebbe compiuti il prossimo 29 agosto. Poco prima di morire ha voluto lasciare detto di non volere il presidente Trump al proprio funerale. Un ultimo sassolino che il senatore ha voluto togliersi dalla scarpa, dopo che alle primarie repubblicane Trump aveva ...

