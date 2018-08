Monsignor Viganò | lo sterminatore di papi di nuovo al lavoro

huffingtonpost

: Ecco cosa c'è dietro la lettera di monsignor Viganò. Una storia di vendette, case e nomine. (di @FabioMRagona)… - MediasetTgcom24 : Ecco cosa c'è dietro la lettera di monsignor Viganò. Una storia di vendette, case e nomine. (di @FabioMRagona)… - Lux_Clarissima : Il Fatto Quotidiano: Pedofilia, monsignor Viganò: “Papa Francesco si dimetta. Ha seguito consigli dei perversi e op… - pietro_nurra : RT @LaVeritaWeb: . @MarcoTosatti presenta la testimonianza di monsignor Viganò che pubblichiamo sulla Verità? (versione integrale disponibi… -

(Di domenica 26 agosto 2018) "Le cronache di ghiaccio e di fuoco" della saga di Game of Thrones sembrano riprendere vita - ancora una volta - in Vaticano, con il clamoroso ritorno sul proscenio, a distanza di sette anni, di uno dei principali protagonisti del passato, l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex Nunzio apostolico negli Usa. I documenti di denuncia di Viganò, pubblicati nel 2011 - come ha ricordato il corrispondente del New York Times James Horowitz - diedero inizio al primo scandalo Vatileaks ed ebbero un peso nella concatenazione di eventi che portarono alla storica rinuncia di Benedetto XVI. Oggi un clamoroso atto di accusa nei confronto di Francesco, una denuncia messa nera su bianco in cui afferma che il Pontefice sapeva degli abusi sessuali del cardinale Theodore McCarrick, ma li ha volutamente coperti.Un'accusa che piomba mentre Papa Francesco è impegnato nella delicatissima due ...