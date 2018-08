Monaco | primo gol per Pellegri | una rete da record

Supercoppa di Francia - Psg- Monaco 4-0 : primo titolo per Buffon : Comincia con un titolo l'avventura al Paris Saint-Germain di Gianluigi Buffon . La squadra parigina travolge 4-0 il Monaco a Shenzhen, in Cina, e conquista la sesta Supercoppa di Francia consecutiva, ...

International Champions Cup - primo sorriso per il Manchester City : steso in rimonta il Bayern Monaco : Il doppio vantaggio iniziale non basta al Bayern Monaco, gli uomini di Guardiola ribaltano il risultato nella ripresa Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l’International Champions Cup giocata all’Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo. (ADNKRONOS)L'articolo ...