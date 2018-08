Misano | Gara 1 affrontata alla grande da Zanardi

Alex Zanardi torna in gara a Misano senza protesi : Ritorno alle corse automobilistiche con un po' di delusione per Alex Zanardi, che ha concluso al 13/o e ultimo posto gara-1 di Dtm nel circuito di Misano Adriatico, al volante di una Bmw che ha ...

MotoGp - Lorenzo il più veloce nella giornata di test a Misano : “abbiamo trovato una base buona per la gara” : Il pilota maiorchino ha parlato al termine della giornata di test privati svolta a Misano, esprimendo la propria soddisfazione giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. AFP/LaPresse Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta l’assenza di ...

Europei Atletica 2018 – Il bronzo prima del matrimonio - Antonella PalMisano soddisfatta : “è stata una gara tosta” : Le parole di Antonella Palmisano dopo il bronzo di oggi nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica 2018 Un fiore tra i capelli, un soffio di bronzo sulle strade di Berlino. Dopo il terzo posto ai Campionati Europei nella 20 chilometri di marcia, che ripete quello del 2017 ai Mondiali di Londra, l’azzurra Antonella Palmisano esulta. LaPresse/PA “Sono molto contenta soprattutto di essermi confermata. Non era facile prendere ...

Rinnovo triennale gara MotoGp a Misano : ANSA, - BOLOGNA, 9 AGO - Conferma, per il prossimo triennio, del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp sul circuito di Misano Adriatico, nel Riminese. I Comuni della Riviera, i ...

Sbk – Rea imbattibile - sua anche Gara-2 a Misano : Nella Supersport straordinario successo del ravennate Federico Caricasulo. Supersport 300: Manuel Bastianelli la spunta allo sprint. Stock1000: vittoria di Markus Reiterberger Con la gara numero 52, che pone Misano World Circuit al terzo posto nel mondo per numero di gare disputate nel WorldSBK, il weekend 2018 si chiude in linea coi numeri dello scorso anno, 68.697 spettatori, nell’edizione voluta in concomitanza con la Notte Rosa. Un ...

Superbike - terzo posto per Marco Melandri in Gara-2 a Misano : giù dal podio invece Chaz Davies : L’italiano è scattato bene dalla quarta posizione, restando sempre nel gruppo dei primi ed ingaggiando una spettacolare battaglia, prima con il compagno di squadra Davies poi con Rea Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1 con Chaz Davies, il team Aruba.it Racing – Ducati ha fatto il bis davanti ai propri tifosi in Gara 2 a Misano grazie al terzo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano è scattato bene dalla quarta posizione, ...

Sbk – Podio per il Team Aruba.it Racing Ducati a Misano in gara-1 : Il Team Aruba.it Racing – Ducati sul Podio con Davies (2º) davanti ai propri tifosi in Gara 1 a Misano, Melandri 7º Il Team Aruba.it Racing – Ducati è salito sul Podio davanti ai propri tifosi in Gara 1 a Misano, teatro del nono round del Campionato Mondiale Superbike 2018, grazie ad uno splendido secondo posto in rimonta ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, settimo in qualifica, è stato protagonista di un ottimo spunto alla ...

Superbike - GP San Marino 2018 : il programma di oggi a Misano. Orario d’inizio e come vedere gara-2 in tv : Dopo l’intensa Gara-1 di ieri, è tempo di tornare in pista a Misano per il secondo round del Gran Premio di San Marino 2018. Alle ore 13.00, come consuetudine, saranno di scena le moto derivate di serie sul circuito “Santa Monica”, ora intitolato a Marco Simoncelli. Siamo all’ultimo appuntamento del campionato prima della lunga sosta estiva che si concluderà solamente nel weekend del 15-16 settembre a Portimao con il Gran ...

