Milano si mobilita in vista dell' incontro tra Salvini e il primo ministro ungherese Orbán

Milano contro il razzismo e il Comune lancia la due giorni contro l'intolleranza : "Ora di mobilitarsi" : Dopo la tavolata multietnica che ha portato migliaia di persone al Parco Sempione, l'assessore Majorino rilancia: "Basta tacere""

Milano : anche segway e monopattini nel nuovo bando sulla mobilità ‘sharing’ : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – Milano incentiva la mobilità elettrica e quella condivisa con un nuovo bando dove sarà dato spazio anche a veicoli innovativi come il segway, una sorta di monopattino elettrico. La giunta ha approvato le linee guida per l’individuazione di “soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di sharing elettrico non solo degli scooter, ma anche di mezzi innovativi purché ...

Milano - il castello di Zak è sotto sfratto : Ghali si mobilita per salvare il museo di street art : Il rapper aveva girato il video clip della canzone Habibi proprio tra le mura dell'ex fabbrica di Cormano, ricoperta dai murales di famosi street artist italiani

27 - 28 e 29 settembre al via la 2° edizione della Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica a Milano : 1/6 ...

Greenpeace - Milano è la città con la mobilità più sostenibile : Greenpeace, Milano è la città con la mobilità più sostenibile Un rapporto realizzato dal Wuppertal Institute per l’associazione ambientalista ha preso in esame Torino, Roma, Palermo e il capoluogo lombardo. Quest’ultimo, stando ai cinque parametri presi in esame, è risultato essere nettamente il ...

Mobilità sostenibile : Greenpeace compara Milano - Torino - Roma e Palermo : Quattro città italiane – Milano, Torino, Roma e Palermo – analizzate e comparate sul metro della Mobilità sostenibile. È questo, in sintesi, il merito del rapporto “Living. Moving. Breathing. Ranking of 4 major Italian cities on Sustainable Urban Mobility”, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace e diffuso oggi dall’organizzazione ambientalista. “Il rapporto – spiega l’organizzazione in una nota – è un ...