Milan | 2 gol non bastano Ancelotti si scopre signore delle rimonte

Video/ Napoli-Milan - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 2giornata - : Video Napoli Milan , 3-2, : highlights, gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida al San Paolo , 25 agosto, .

Video/ Napoli-Milan (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A - 2^ giornata) : Video Napoli-Milan (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Rimonta entusiasmante dei partenopei che annullano il doppio vantaggio rossonero.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:03:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Siamo spariti dopo il gol del Napoli". Leonardo : "La strada è lunga" : "dopo il gol del Napoli siamo spariti e questo non deve succedere. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, ma dobbiamo avere la personalità senza che ti venga nessun braccino". La faccia di Gennaro ...

Milan - Gattuso trova il responsabile : “errore di Musacchio sul primo gol” : Esordio con sconfitta del Milan contro il Napoli ma buona prestazione dei rossoneri, ecco le dichiarazioni di Gattuso a Sky Sport: “ci abbiamo messo del nostro, il Napoli ha qualità, ma dopo un errore individuale nostro abbiamo spento la luce e dato spazio agli avversari. E’ una squadra con grande paura, questo è demerito mio. Abbiamo spento alla luce al primo errore. Il rammarico più grande è essere scomparsi dal campo al 2-1. ...

Il Milan fa harakiri a Napoli : da 0-2 a 3-2. Decisivo il gol di Mertens : Il Milan di Gennaro Gattuso fa harakiri contro il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti e perde una partita incredibile dopo essere stato in vantaggio per 2-0 frutto delle reti di Bonaventura e Calabria. La doppietta dello scatenato Zielinski e il gol di Mertens ha permesso così agli azzurri di ribaltare le sorti dell'incontro e di portarsi a casa tre punti d'oro che permettono così ai partenopei di agguantare la Juventus in vetta alla classifica ...

Gol Bonaventura - rete pazzesca del Milan : vantaggio rossonero contro il Napoli [VIDEO] : GOL Bonaventura – Si sta giocando il secondo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, dopo la Juventus che ha vinto contro la Lazio in campo Napoli e Milan. Inizio molto importante per la squadra di Gennaro Gattuso che passa subito in vantaggio, al 15′ acrobazia di Bonaventura su assist perfetto di Borini. Avvio importante dei rossoneri. Gol Bonaventura Milan in vantaggio! assist di Borini e gran ...

Napoli-Milan 0-1 live - grande gol di Bonaventura : Napoli-Milan – Dopo la gara tra Juventus e Lazio, continua il programma della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Milan pronte a regalare emozioni e colpi di scena. La squadra di Ancelotti reduce dal successo sul campo della Lazio, esordio per gli uomini di Gattuso dopo il rinvio della gara contro il Genoa. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, ...

Live Napoli-Milan 0-1 al 15? pt Bonaventura - gol a sorpresa : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Napoli-Milan Risultato 0-1- Diretta Live. Un gran gol di Bonaventura porta i rossoneri in vantaggio : Secondo appuntamento con la serie A, e doppio esordio. Il primo è quello del Milan, che non è sceso in campo lo scorso turno a causa dei fatti di Genova. L'altro esordio è...

Gol Bonaventura - Milan in vantaggio a Napoli [VIDEO] : Gol Bonaventura, una grande rete del centrocampista Milanista ha fatto sì che i rossoneri siano passati in vantaggio in casa del Napoli Con un gran bel gol di Jack Bonaventura, il Milan è passato in vantaggio in casa del Napoli al San Paolo. Una rete di pregevole fattura, nata da un lancio di Suso per Borini, il quale ha effettuato una perfetta sponda per Bonaventura, il quale ha girato di prima intenzione alle spalle di Ospina. Un ottimo ...

LIVE Napoli-Milan - risultato in tempo reale 0-1 : gran gol di Bonaventura! : risultato LIVE Napoli-Milan 0-1 15′ – Questa l’azione del vantaggio del Milan: Borini imbecca Bonaventura con un cross perfetto a centro area. Il centrocampista rossonero non ci pensa due volte e calcio di prima intenzione in sforbiciata, trovando una bellissima rete. 15′ – GOOOOOOOOOOL MILAN! Bonaventura porta in vantaggio i rossoneri con una grandissima rete! 12′ – Fallo su Bonaventura non fischiato ...

Napoli-Milan - precedenti e statistiche : le due squadre sempre in gol da 9 anni : Sabato sera si giocherà Napoli-Milan, considerato il big match della seconda giornata di Serie A. A differenza degli azzurri, per i rossoneri si tratterà del debutto stagionale. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa, infatti, la squadra allenata da Gattuso farà il suo esordio nella complicata trasferta del San Paolo. precedenti e statistiche Napoli-Milan Da ben otto anni il Milan non batte il Napoli al San Paolo. L’ultimo successo ...

