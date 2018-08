Migranti | il pugno duro di Kurz | ' Gli immigrati non regolari vanno rimandati tutti a casa'

Migranti - la strategia del pugno duro oltre che un rischio è un fallimento : La Diciotti al porto di Catania (foto: Lapresse) Ogni giorno si alza di un centimetro il limite del tollerabile. Con annesso condimento di violento surrealismo. I 177 Migranti “sequestrati” della nave Diciotti, imbarcazione della Guardia Costiera che salva vite in alto Mediterraneo e ogni volta non sa se potrà rientrare in un porto tricolore, in un suo approdo, rimangano pure ai moli di Catania, dove il pattugliatore d’altura ha attraccato ieri ...

Migranti - continua il pugno duro : barcone verso la Sicilia - Salvini dice no : Teleborsa, - Neanche il tempo di archiviare il caso Diciotti che è già ora di un altro, l'ennesimo, braccio di ferro sulla questione Migranti. Nel tardo pomeriggio di ieri arriva il tweet del ministro ...

Migranti - continua il pugno duro : barcone verso la Sicilia - Salvini dice no : Teleborsa, - Neanche il tempo di archiviare il caso Diciotti che è già ora di un altro , l'ennesimo, braccio di ferro sulla questione Migranti. Nel tardo pomeriggio di ieri arriva il tweet del ...

Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi Migranti. Sebastian Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi Migranti. Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Ue - Tusk : “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema Migranti” : Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” Continua a leggere L'articolo Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” proviene da NewsGo.

Migranti : Gelmini - Italia rischia di restare con pugno di mosche : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Sui Migranti l’Italia rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche dal vertice Ue di domani. Non ci sarà alcun documento condiviso, i Paesi di Visegrad non faranno passi indietro, da Merkel e Macron nessuna apertura. Si preannuncia un risultato fallimentare per Conte e per il suo governo”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolo Migranti: Gelmini, ...

Migranti : Gelmini - Italia rischia di restare con pugno di mosche : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Sui Migranti l’Italia rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche dal vertice Ue di domani. Non ci sarà alcun documento condiviso, i Paesi di Visegrad non faranno passi indietro, da Merkel e Macron nessuna apertura. Si preannuncia un risultato fallimentare per Conte e per il suo governo”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolo Migranti: Gelmini, ...

USA - BIMBI Migranti CHIUSI IN GABBIA/ Video - pugno duro Trump in Messico : l'accusa del deputato Peter Welch : BIMBI CHIUSI in GABBIA al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Usa - bimbi Migranti chiusi in gabbia/ Video - pugno duro Trump in Messico : il pianto disperato dei bambini : bimbi chiusi in gabbia al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Controlli e respingimenti : pugno duro della Germania contro i Migranti : In attesa dell'incontro con Giuseppe Conte, a Berlino si prepara la linea dura contro l'emergenza immigrazione.Dopo anni di politica a favore dell'accoglienza dei profughi, Angela Merkel è costretta a cedere alle pressioni del ministro dell'Interno (esponente bavarese della Csu) Horst Seehofer e a cambiare linea. Il ministro dell'Interno - che da giorni promette il pugno di ferro contro i migranti - ha lanciato un ultimatum alla Cancelliera. ...