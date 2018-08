Migranti | i grandi sbarchi di albanesi in Italia negli anni ' 90

Migranti - Grandi : immorale navi "vaganti" : 21.30 "E' sbagliato, pericoloso e immorale tenere le navi di soccorso a vagare per il Mediterraneo mentre i governi fanno a gara a chi assume le minori responsabilità". Così in un un tweet l'alto commissario dell'Onu per i Rifugiati, Grandi. "Gli Stati europei devono concordare un meccanismo condiviso e prevedibile per gli sbarchi dei rifugiati e dei Migranti salvati in mare", ha aggiunto.