Migranti - Berlusconi : vicino a Salvini : 13.23 Salvini,indagato per la vicenda dei Migranti bloccati sulla nave Diciotti,incassa la vicinanza del suo alleato di centrodestra, Silvio Berlusconi. "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini- scrive in una nota il leader di Forza Italia - la cui assurda e inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a lui favorevole. Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non ...

RETROSCENA/ Caos Migranti - pronto un governo tecnico con l'aiuto di Berlusconi : Gianni Letta è in costante contatto con il colle più alto. Forza Italia garantirebbe l'appoggi a Salvini per poi sfilarsi all'ultimo. D'accordo col Quirinale.

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui Migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Migranti - Berlusconi : 'Sbarchi colpa dei governi di sinistra' - : ... 'Italia non diventi Far West, barbarie susciti indignazione' 26 luglio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » M5S, Fico guarda a Bergoglio: 'La mia politica? Come un ospedale da campo' 26 luglio 2018 ...

Migranti - Berlusconi : urlare in Ue non serve se non hai alleati... : Roma, 26 lug., askanews, - 'Abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere con senso di responsabilità verso gli italiani, ma proprio per questo possiamo dire esplicitamente che la fermezza ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega al 31% ‘sfrutta’ il caso Migranti : sprofonda Berlusconi - ‘tengono’ Di Maio e Pd : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega al 31% "sfruttando" il caso immigrazione. sprofonda Berlusconi e LeU, tengono Pd al 18% e M5s al 29%(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:58:00 GMT)

Migranti : Berlusconi - cambio passo necessario ma cinismo è intollerabile : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Io credo che un cambio di passo in materia di immigrazione sia necessario. Ma la linea della fermezza va applicata senza mai perdere di vista i principi di umanità che sono nella nostra cultura”. Lo dice Silvio Berlusconi in un passaggio di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale. “Il destino di esseri umani che sono vittime di un infame traffico e che rischiano la vita ...

Berlusconi : «Migranti - mai perdere di vista i principi di umanità» : «La linea della fermezza in materia di immigrazione va bene, ma non bisogna «mai perdere di vista i principi di umanità che sono nella nostra cultura»: lo dice l'ex premier Silvio Berlusconi, ...

Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari 'Migranti' verso la Lega/ Azzurri in Puglia : "Forza Italia morirà" : Salvini 'spaventa' Berlusconi: parlamentari 'migranti' verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia 'Forza Italia morirà'.

Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari "Migranti" verso la Lega/ Azzurri in Puglia : “Forza Italia morirà” : Salvini "spaventa" Berlusconi: parlamentari "migranti" verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia "Forza Italia morirà": tutte le (fanta)mosse per le prossime Elezioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:05:00 GMT)

Migranti - Berlusconi : da Conte risultati deludenti : Roma, 30 giu. , askanews, 'I risultati del Consiglio Europeo che si è appena concluso sono deludenti: l'ostentazione di fermezza del governo italiano, utile ai fini del consenso interno, non ha ...

Migranti ed economia : incontro tra Berlusconi e Salvini : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha incontrato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi . I due si sono incontrati a Milano nel corso di questo pomeriggio. Il vertice è stato definito '...