Meteo | maltempo al Nord e prima neve a Cortina Ultime notizie | ancora Bora e temporali

Meteo - al Nord il maltempo : allagamenti e bora in Friuli/ Video ultime notizie : prima neve a Cortina d'Ampezzo : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Maltempo Toscana : revocata l’allerta Meteo arancione : La Sala operativa della Regione Toscana ha revocato l’allerta codice arancione emessa ieri e valida fino alle 13 di oggi: nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Non risultano al momento criticità dovute al Maltempo. L'articolo Maltempo Toscana: revocata l’allerta meteo arancione sembra essere il primo su meteo Web.

Meteo : domenica di maltempo - ma la prossima settimana torna il caldo : Ore contate per il maltempo che nel corso del weekend si è abbattuto su gran parte del Paese. Secondo gli esperti Meteo, da martedì 28 agosto potremmo assistere a un nuovo ribaltone con l'alta pressione africana che si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione Civile : fine settimana di maltempo su molte Regioni d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già presente nel nord del paese che – oggi e domani – interesserà ancora la penisola, con temporali intensi e venti forti anche sulle Regioni del centro e su parte del meridione Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Maltempo - allerta Meteo arancione in Toscana/ Ultime notizie : forti temporali. Apprensione anche in Liguria : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. forti temporali e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:38:00 GMT)

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA Meteo GIALLA/ Ultime notizie : Genova - rischi e precauzioni per il ponte Morandi : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza estate” è sulle Alpi : imminente l’arrivo sull’Italia - temperature in picchiata e maltempo estremo : 1/13 ...

Maltempo Liguria - allerta Meteo gialla/ Ultime notizie : Toti preoccupato per emergenza a Genova : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:03:00 GMT)

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA Meteo GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Maltempo - la protezione civile ha diramato l'allerta Meteo per le prossime ore : Sulla base dei fenomeni in atto allerta gialla su gran parte del Paese. Inoltre la protezione civile ha valutato per oggi...

Maltempo Pisa - allerta Meteo : annullati i fuochi d’artificio : “La Protezione Civile ha, questa mattina, inviato l’avviso di criticità Codice Giallo per pioggia e temporali forti dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani e per vento e mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domani”. Lo rende noto il Comune di Pisa annunciando che lo spettacolo pirotecnico previsto per domani sera sul Lungomare di marina di Pisa è stato annullato e rinviato al 15 settembre. L'articolo Maltempo Pisa, allerta ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - altra giornata di fenomeni estremi al Sud : forte maltempo - attenzione ai violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...