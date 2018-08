Meteo | al Nord il maltempo | allagamenti e bora in Friuli Video ultime notizie | prima

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Meteo - temporali al Nord : temperature in calo fino a 12 gradi : Meteo, temporali al Nord: temperature in calo fino a 12 gradi Dopo le forti piogge e acquazzoni che hanno investito il Centrosud, sarà il Nord nel weekend a essere colpito da una perturbazione Nordatlantica. Prevista neve sulle Dolomiti. Palermo e il Tarantino allagati. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - l’estate fa una pausa : temporali e temperature a picco di 15 gradi al nord : Il caldo offre una tregua nel weekend: grazie a una perturbazione atlantica pioverà in molte regioni del paese e soprattutto al nord le temperature subiranno un netto crollo.Continua a leggere

Previsioni Meteo : da stasera inizia il forte maltempo al Nord - nel weekend shock termico di 15°C - rischio alluvioni lampo - grandine - tornado e neve sulle Alpi [MAPPE] : 1/18 ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla nel Nord della Regione : Allerta gialla, per la previsioni di forti temporali, sul Nord del Piemonte. Le aree a rischio di locali allagamenti e frane, indicate nel bollettini di vigilanza meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) saranno sia le zone alpine e prealpine delle province di Novara, Verbania e Vercelli, sia la pianura che riguarda 6 province su 8. Tempo “molto perturbato” anche sabato pomeriggio, avvisa Arpa nel ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo - altri due giorni di violenti temporali al Sud poi nel weekend maltempo furioso al Nord manderà l’estate k.o. [MAPPE] : 1/10 ...

Previsioni Meteo - goccia fredda sul Nord Italia nel weekend : violenti temporali - freddo e sulle Alpi arriva anche la neve [MAPPE] : 1/10 ...

Previsioni Meteo - forte maltempo sul Nord Italia nel weekend : piogge torrenziali - grandine e brusco calo termico [MAPPE] : 1/9 ...

Meteo - piogge al sud - caldo al nord. Nel weekend brusco calo termico : Condizioni Meteo instabili fino a venerdì, poi l'Italia verrà investita da una perturbazione che causerà un deciso calo delle temperature con temporali e piogge diffuse.Continua a leggere

Previsioni Meteo - il maltempo continua per tutta la settimana : Centro/Sud bombardato da temporali violentissimi ma nel weekend l’allerta si sposta al Nord : 1/30 ...