Mercati finanziari | lo scenario rimane molto eterogeneo

finanza-infograficando

(Di domenica 26 agosto 2018) Fino a qualche tempo fa credevamo che la crescita economica globale fosse abbastanza sincronizzata, mentre adesso ci si sta rendendo conto di un discreto disallineamento. Questo vale soprattutto per ie in special modo l'andamento delle Borse. Gli Stati Uniti fanno festa, visto che dopo un decennio brillante lo S&P500 ha addirittura aggiornato il massimo storico. Inoltre il Nasdaql'unico indice che dallo scorso mese di gennaio è riuscito a piazzare un rialzo in doppia cifra, +14%.differente è il discorso per alcuni paesi deboli dell'Europa, per il Giappone e per i paesi emergenti, dove arrivano segnali di difficoltà (e in alcuni casi in pieno crollo, come accade per Turchia e Venezuela). Lofuturo per iAll'orizzonte però ci sono fattori che potrebbero essere insidiosi sui, anche per gli USA. ...