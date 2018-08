Melissa Satta è una bomba sexy | “tifo Sassuolo per Prince | ma simpatizzo Cagliari” FOTO ...

Gossip e Tv : Ilary Blasi potrebbe lasciare 'Le Iene' - al suo posto Melissa Satta : Ilary Blasi potrebbe non tornare al timone de Le Iene nel prossimo autunno: è questo il Gossip che sta impazzando sul web nelle ultime ore, sopratutto dopo che Tvblog ha gia' fatto il nome di colei che dovrebbe sostituirla. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in rete, dunque, la romana vorrebbe concentrarsi esclusivamente sulla terza edizione del Grande Fratello VIP [VIDEO], così Neri Parenti avrebbe pensato all'ex velina Melissa ...

Ilary Blasy verso l’addio a Le Iene : al suo posto Melissa Satta. E con lei lascia anche Teo Mammucari : A poco meno di un mese dal ritorno in onda, Le Iene potrebbe perdere due conduttori simbolo del programma di Italia 1. Secondo Dagospia infatti, nei corridoi di Mediaset ci sarebbero voci sempre più insistenti sull’addio di Ilary Blasi e Teo Mammucari . La moglie di Francesco Totti è tutta assorbita dal Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 24 settembre, mentre Mammucari si prepara a diventare giurato a Tu si que vales. Nelle scorse ...

