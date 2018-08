Mel B finisce in rehab per la dipendenza dall' alcol e dal sess0

blogo

(Di domenica 26 agosto 2018) L'ex Spice Girl Mel B pronta per il ricovero in una clinica inglese specializzata nella cura delle dipendenze dae sesso. Questo quanto riportato da The Sun, il tabloid britannico, che parla di un disturbo da stress post-traumatico per la cantante di Wannabe, che ha da poco affrontato con scarso successo la battaglia legale per il divorzio dal marito Stephen Belafonte e l'assegnazione delle spese mensili per la crescita della figlia Madison.Oltre ai 20mila dollari al mese, tra alimenti e mantenimento della minore, ci sarebbero inoltre tasse non pagate negli ultimi due anni e che dovranno essere pagate durante la degenza in clinica. I problemi finanziari e famigliari sarebbero quindi alla base del tracollo della cantante, che ha deciso di propria spontanea volontà di affidarsi ai terapisti per migliorare le proprie condizioni fisiche e mentali.prosegui la letturaMel B ...