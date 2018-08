Maxi blitz a Torre del Greco | sei pregiudicati denunciati nella notte

Capri - il giorno della caccia alla droga : Maxi blitz tra la piazzetta e il centro storico : Capri - Vasta operazione antidroga ieri mattina a Capri: decine di agenti di polizia, guidati dal vicequestore Maria Edvige Strina, hanno setacciato l'isola con l'ausilio di una pattuglia dell'unita ...

Blitz in mare - Maxi sequestro di hashish : Palermo, 9 ago., AdnKronos, - Sequestrate oltre 20 tonnellate di hashish nascoste su una motonave panamense, fermata in mare. Arrestato l'intero equipaggio, il comandante e 10 componenti, tutti ...

Roma - Il Maxi-blitz a Castel Romano : ma i rom pericolosi sono spariti : spariti, inghiottiti nel nulla, qualcuno ha traslocato nell'accampamento di via della Chimica ad Aprilia, ma all'appello mancano quasi 800 rom, potenzialmente pericolosi, che fino a ieri avevano la ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Castel Romano - Maxi-blitz nel campo rom (31 luglio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Fonti di intelligence Usa: Corea del Nord costruisce nuovi missili intercontinentali (31 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Roma - Maxi-blitz nel campo rom di Castel Romano con volanti - cani ed elicottero : Il campo nomadi di Castel Romano di nuovo ai raggi X. In mattinata è scattato un maxi-blitz della polizia e dei vigili urbani nell'accampamento tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è ...

Maxi blitz contro clan Casamonica - 31 arresti : Tra Roma, Reggio Calabria e Cosenza. Sono accusati di aver costituito organizzazione dedita al traffico di droga, estorsione, usura con l'aggravante del metodo mafioso - Duro colpo al 'clan Casamonica'...

Mafia - clan Casamonica 37 arresti/ Ultime notizie : Maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria : Mafia, clan Casamonica 37 arresti. Ultime notizie: maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria. Eseguite 31 misure cautelari in carcere, 6 persone ricercate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Mafia - Maxi blitz e sequestri per milioni di euro : fermato il "tesoriere" di Cosa nostra : PALERMO - Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all'alba dalla Guardia di Finanza, 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il...

Droga - scatta il Maxi-blitz : arrestato anche un poliziotto : Blitz antiDroga della polizia a Milano: arrestate 23 persone, tutti italiani, tra i quali un poliziotto, un Sovrintendente. Spaccio a Comasina e Bruzzano Sono accusate di appartenere a gruppi...

Maxi blitz in zona stazione a Mestre : 500 agenti a caccia di pusher e droga : Mestre - Maxi blitz antidroga della polizia in zona stazione-quartiere Piave a Mestre : i camioncini hanno bloccato via Monte San Michele e via Trento , gli elicotteri hanno sorvolato costantemente la ...

Mestre - Maxi blitz antidroga in zona stazione/ Video ultime notizie : 200 agenti in azione : Mestre, maxi blitz antidroga in zona stazione: Video. Le ultime notizie: 200 agenti in azione per l'operazione. Strade bloccate e controlli al culmine di un'inchiesta(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Maxi blitz contro lo spaccio di droga Tre arresti e licenza sospesa a un bar : Utilizzavano un bar del paese, il Golden Bar, per portare avanti la loro attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività parallela a quella ufficialmente condotta. In particolare secondo la ...

Catania - Maxi blitz anti droga : 27 arresti : M axi blitz dei Carabinieri di Catania contro il traffico di stupefacenti. Dalle prime ore del mattino i militari della Compagnia di Piazza Dante stanno eseguendo nel quartiere San Cristoforo di ...

Torino - Maxi blitz nel campo nomadi : perquisizioni e arresti per roghi tossici - furti e ricettazione : maxi blitz dei carabinieri al campo rom di strada dell'Aeroporto, a Torino. Dalle prime luci dell'alba i militari del Comando provinciale dell'Arma stanno effettuando perquisizioni tra baracche e ...