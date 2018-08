Maurizio Costanzo romanticone alla soglia degli 80 anni | Aspettavo di incontrare

Alessandro Greco / Il conduttore scatena il totonomi per L'Eredità (Maurizio Costanzo Show - replica) : Alessandro Greco, il conduttore sta scatenando il totonomi per il programma L'Eredità. Era diventato popolare alla fine degli anni novanta. (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:34:00 GMT)

Nino Formicola e Alessandra Raya/ A settembre le tanto attese nozze! (Maurizio Costanzo Show - replica) : Nino Formicola e Alessandra Raya, a settembre convolerà a nozze anche se da un po' è in silenzio stampa per non far trapelare informazioni.

Francesca Cipriani / Ecco gli ingredienti segreti delle sue vacanze estive (Maurizio Costanzo Show - replica) : Francesca Cipriani sta condividendo le sue vacanze estive con due ingredienti segreti e cioè il mare e la pizza. La Showgirl sui social sempre più virale

Stefano De Martino / Si riaccende l'antico gossip su Emma Marrone (Maurizio Costanzo Show - replica) : Stefano De Martino vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico

Maurizio Costanzo : "Voglio che Maria mi tenga la mano quando morirò" : Dalle colonne del settimanale DiPiù, diretto da Sandro Mayer, arriva il racconto del matrimonio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, marito e moglie da 26 anni. I due hanno festeggiato un anno fa le nozze di argento, un traguardo sempre più lontano per le coppie di oggi. Lo sa bene il giornalista romano, che prima di convolare a nozze con la De Filippi ha tentato la via del matrimonio per ben tre volte: prima con la fotoreporter Lori ...

Maurizio Costanzo e il terribile dramma : 'In quel momento decisi di sposare Maria' - il suo sfogo : Maurizio Costanzo , in occasione del suo ottantesimo compleanno, parla dell'amore della sua vita, Maria De Filippi , e del momento in cui ha deciso di sposarla. Il 14 maggio 1993 la mafia ha tentato ...

Maurizio COSTANZO/ Non ci sono più i politici di una volta : "Non voto nemmeno Berlusconi" : L'intervista a MAURIZIO COSTANZO in edicola sul Tempo: "I politici di oggi sanno comunicare, ma non hanno ironia. Berlusconi? Idee diverse, non l'ho mai votato".

Maurizio Costanzo : ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d’accordo! : Maurizio Costanzo, raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, a Maria De Filippi! ecco la verità! Maurizio Costanzo ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, ...

Maria De Filippi - la confessione di Maurizio Costanzo : 'Dormiamo in letti separati' : Maurizio Costanzo si racconta in esclusiva sulle pagine del settimanale 'Chi', alla soglia del suo 80esimo compleanno che festeggera' con la sua amata Maria De Filippi. Il matrimonio tra i due va avanti da ben 23 anni e proprio nel giorno del compleanno di Costanzo, la coppia festeggera' anche l'anniversario di nozze. Una unione speciale che Maurizio ha voluto celebrare con le delle parole di grande affetto nei confronti della sua amata Maria, ...

Maurizio Costanzo festeggia i suoi 80 anni. Rivela cosa vorrebbe come per regalo di compleanno : Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto spegnerà 80 candeline Il conduttore e giornalista per l’occasione ha deciso di fare tramite il settimanale Chi, in edicola da domani, un bilancio della sua vita privata, ma soprattutto della lunghissima carriera che gli ha regalato grandi soddisfazioni: Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in ...

