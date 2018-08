Matteo Salvini | “bloccare l’immigrazione clandestina non è un diritto ma un dovere”

Ora Matteo Salvini farà il martire - sulla pelle dei più deboli : Ma non sarà l'indagine a intaccare il ministro dell'interno e non è una buona idea costruire sull'indagine in corso l'opposizione politica: gli ultimi decenni in Italia hanno dimostrato che l'attività della magistratura nei confronti di qualche leader politico rende agevole la rappresentazione del martire colpito dai poteri forti e in questo schema il leader della Lega sa muoversi con abilità.Continua a leggere

Matteo Salvini indagato - Giorgia Meloni smaschera la vergogna dei magistrati : 'Scandalosi' : 'Scandaloso e sovversivo indagare un ministro che cerca di fermare l'invasione di clandestini' tuona Giorgia Meloni dopo la notizia delle indagini a carico di Matteo Salvini da parte della procura di ...

Matteo Salvini indagato - come funziona il tribunale dei ministri : che fine può fare l'indagine sulla Diciotti : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona dopo il divieto di sbarco dalla nave Diciotti, ma ...

Diciotti - Matteo Salvini è indagato : I reati contestati sono sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. La replica del ministro dell'Interno: "E'...

Matteo Salvini - la reazione furiosa sul procuratore di Agrigento : 'Se vuoi far politica - candidati nel Pd' : Matteo Salvini era a Pinzolo per un comizio quando è arrivata la notizia che la procura di Agrigento lo ha indagato per sequestro di persona, dopo il divieto di sbarco imposto sulla nave Diciotti. E ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini indagato dai pm di Agrigento : Assieme al ministro dell'Interno anche il suo capogabinetto. Le accuse sono di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Anm: Inammissibili interferenze di Salvini

Diciotti - Matteo Salvini indagato Sequestro di persona fra i reati : Matteo Salvini indagato per Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. L'inchiesta riguardante i migranti a bordo della Diciotti bloccata nel porto di Catania che era a carico di ignoti ora ha un principale indagato, ed è il Ministro dell'Interno, assieme al suo Capo di Gabinetto. Segui su affaritaliani.it

Diciotti. Matteo Salvini indagato per sequestro di persona e abuso d’ufficio : Clamorosa svolta nell’inchiesta sui migranti bloccati a bordo della Nave Diciotti. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio trasmetterà il fascicolo

Diciotti - Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento : l’inchiesta passa al tribunale dei ministri : Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento. A renderlo noto è un comunicato della stesso ufficio inquirente siciliano. In cui non si cita – ovviamente – in modo esplicito il nome del leader della Lega. Ma si specifica che gli atti dell’inchiesta verranno trasmessi al tribunale dei ministri. E dunque l’inchiesta del procuratore Luigi Patronaggio non è più a carico di ignoti: il nome noto è – evidentemente ...

Matteo Salvini - l'ultima sfida al procuratore di Agrigento : 'Vuoi arrestarmi perché difendo il mio Paese?' : Era solo una questione di tempo perché l'indagine della procura di Agrigento contro ignoti per sequestro di persona arrivasse a Matteo Salvini . Già nella trasferta di oggi a Roma, il procuratore ha ...

Immigrazione - Matteo Salvini ringrazia Laura Boldrini : dove vola secondo i sondaggisti : 'Da suicidio' . Così i sondaggisti definiscono il comportamento e le frasi degli esponenti di sinistra sul caso Diciotti , con 'pellegrinaggi', strilli e scenate napoletane, pardon siciliane. Molti si ...

Matteo Salvini attacca ancora l'Europa : "In Italia non c'è più un governo schiavo - non voteremo il bilancio Ue finchè non si risolve il problema immigrazione" : In Italia "non c'è più un governo schiavo, un governo complice". Il voto Italiano al bilancio dell'Unione europea "non ci sarà finché non si risolve una volta per tutte" la questione dell'immigrazione. Da Pinzolo, in provincia di Trento, dove si tiene la festa della Lega, Matteo Salvini rilancia la sua offensiva contro Bruxelles.Con Viktor Orban, premier ungherese che incontrerà il leader della Lega a Milano, ...

Nave Diciotti - Mara Carfagna bacchetta Matteo Salvini : 'Uno Stato severo non deve essere crudele' : Sullo scontro che si sta consumando in queste ore attorno alla Nave Diciotti tra il governo e Bruxelles, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna mette in guardia il ministro dell'Interno Matteo ...