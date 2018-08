Marina di Ragusa | Comune promuove due iniziative in piazza Torre

Grosso incendio a Marina di Ragusa : brucia canneto vicino al Luna Park : Un Grosso incendio e' scoppiato in un canneto che costeggia la Sp 63 a Marina di Ragusa . A rischio il Luna Park . Sul posto i vigili del fuoco.

Addio all'estate a Marina di Ragusa. Ecco quando si farà. Ci sarà anche la gara dei fuochi : Infine ci saranno anche defilè di moda e altre iniziative di spettacoli. Si starebbe lavorando anche ad un coinvolgimento di varie zone di Marina attraverso alcune attività sportive. Per quanto ...

Marina di Ragusa - lunedi' si possono ritirare tesserini venatori : lunedi' 27 agosto nella delegazione municipale di via Benedetto Brin a Marina di Ragusa si potranno ritirare i tesserini per la stagione venatori a

'L'autista di Al Capone' il libro di Domenico Seminerio sarà presentato questo mercoledì 22 agosto al Porto Turistico di Marina di Ragusa ... : "In effetti " viene spiegato nella sinossi quello doveva essere il suo destino, ma Charles si ritrovò, suo malgrado o per fortuna, a essere una pedina di torbidi equilibri tra mafia, politica e ...

Successo a Marina di Ragusa per Porto un libro : “ Porto un libro ”: Giovedi' sera e’ iniziata al Porto turistico di Marina di Ragusa la mini rassegna che invita alla lettura.

Marina di Ragusa : la traversata in mare di Maria di Portosalvo : Migliaia i fedeli che ieri hanno partecipato ai festeggiamenti di Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa al porto turistico per la traversata in mare