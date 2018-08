Maria De Filippi | Il crossfit mi crea dipendenza | non riesco a farne a meno

Maria De Filippi - dallo sport al rapporto con la madre/ “Donna tostissima - per lei non ero mai abbastanza!” : Maria De Filippi, dalla passione per tutti gli sport (tranne il calcio) al rapporto complicato con la madre: “Donna tostissima, per lei non ero mai abbastanza!”.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:23:00 GMT)

Maria De Filippi sul wakeboard il video fa il giro del web : Maria De Filippi incanta i fan con una prova sportiva davvero prodigiosa. La conduttrice ha sfrecciato ad Ansedonia con il wakeboard, must dell’estate e sua nuova passione. Nel video girato dalla collaboratrice Raffaella Mennoia, Maria al primo tentativo esce dall’acqua sul wakeboard, lasciando stupefatti tutti. Compresa l’amica Raffaella. Il video in poco tempo fa il giro del web e conquista una pioggia di like. Maria da ...

Amici : Irama e la musica! Le sue dichiarazioni su Maria De Filippi! : Irama dopo essersi classificato primo nella diciassettesima edizione di Amici, sta collezionando un successo dopo l’altro. L’artista in un’intervista, ha dichiarato che cosa ne pensa di Maria De Filippi! Ma soprattutto ha davvero scritto brani elementari? Irama dopo la vittoria ad Amici, spiega in un’intervista, tutto di sè. Irama è un ragazzo deciso che sa ciò che vuole. Dopo aver impugnato la coppa ed un montepremi di ...

Maria De Filippi contestata da Alba Parietti : il motivo : La Parietti attacca Maria De Filippi: “Non ho mai lavorato con lei” È indubbiamente una donna senza peli sulla lingua. Alba Parietti, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato senza freni del mondo della televisione soffermandosi su Maria De Filippi. La showgirl piemontese ha elogiato la signora di Canale5 ritenendola una conduttrice capace e una persona preparata nel suo mestiere sottolineando anche che la stima che ha verso ...

Tina Cipollari dà l'ultimatum a Maria De Filippi : Foto: Mediaset L'aut aut dell'opinionista echeggia nel mondo del gossip Tina Cipollari continua a far parlare di sé. Dopo le voci circa la presunta gravidanza, che l'avevano posta tra le protagoniste del gossip estivo, arriva ora la sua dura dichiarazione ...

Alba Parietti attacca Maria de Filippi : “Non mi ha mai invitato nei suoi programmi” : La showgirl lamenta le mancate ospitate nei suoi programmi. Che Maria de Filippi sia una signora della TV è risaputo, che c’è chi fa le gare per essere chiamati ad un’ospitata nei suoi programmi, è altrettanto vero. Ma soprattutto c’è chi non rimane contento della mancata telefonata da parte della produzione dei programmi della ‘sanguinaria’: è il caso di Alba Parietti. Abituati alla sua schiettezza, la ...

La rivelazione di Costanzo scuote Maria De Filippi. Ecco cosa ha confessato : Maurizio Costanzo fa 80. Tanti sono gli anni compiuti dal celebre giornalista e scrittore nonché conduttore dell'omonimo "Maurizio Costanzo Show". L'indiscusso maestro di giornalismo si racconta a ...

Uomini e donne - il ricatto clamoroso di Tina Cipollari a Maria De Filippi : 'Se c'è lui - me ne vado' : Tra Tina Cipollari e Maria De Filippi la tensione non ha mai raggiunto livelli così alti. La storica opinionista di Uomini e donne avrebbe imposto le sue condizioni alla conduttrice per partecipare ...

Maria De Filippi - ultimi giorni di vacanza : gli scatti "rubati" : La conduttrice è ad Ansedonia, come ogni estate, dove ricarica le batterie per affrontare la lunga stagione televisiva...

