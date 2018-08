Marco Minniti | la confessione sul fallimento della sinistra e l' immigrazione | ' Non

Marco Minniti : "Cambiare nome al Pd è un pallido e inutile remake. Ricominciamo dal popolo" : "Cambiare nome al Pd sarebbe un pallido remake. Nemmeno utile, per giunta, perché sarebbe come dire che ci dobbiamo vergognare del nostro riformismo". L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista a Panorama, parla del presente - e del futuro - del Partito democratico. Partendo dai fischi ricevuti dagli esponenti del centrosinistra ai funerali di Stato di Genova traccia gli errori che, secondo lui, sono stati fatti ...

Immigrazione - il trionfo di Matteo Salvini : i dati ufficiali sugli sbarchi - demolito pure Marco Minniti : Quando Matteo Salvini ha cominciato la sua avventura nel governo in alleanza con il Movimento Cinque Stelle, le priorità nella sua agenda sono state innanzitutto due. La prima era dare segnali ...

Marco Minniti non si candiderà alla segreteria del Pd : “Non esiste - non appartengo a correnti” : L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti annuncia che non si candiderà per guidare il Pd al prossimo congresso del partito. "Non esiste - afferma - non appartengo ad alcuna corrente, sono un solista per vocazione". Negli scorsi giorni era circolata l'ipotesi della sua candidatura in rappresentanza dell'ala renziana.Continua a leggere

Marco Minniti : "L'Italia incassa solo dei pagherò difficili da riscuotere" : "Mi sembra molto difficile che il vertice europeo apra una nuova fase su migranti. Abbiamo incassato solo dei pagherò difficili da riscuotere, il tempo dirà se si tratta di assegni in bianco". Lo dice l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, a Radio Anch'io. "Sul trattato di Dublino c'è un rinvio. Bisogna prima trovare il consenso per modificarlo, serve l'unanimità dei 28 paesi europei e questo è un macigno ...

Immigrati - a Marco Minniti sfugge una frase su Conte e Salvini : 'Certe cose si fanno in silenzio' : Ascolta il premier Giuseppe Conte e gongola. L'ex ministro degli Interni Marco Minniti , uno che ha vissuto al Viminale da 'pecora nera' del Pd, tradisce la soddisfazione per la linea del presidente ...