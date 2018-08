Man Utd | Mourinho show | arriva in conferenza mezzora prima e parla solo per 4'

Man Utd - Mourinho show : arriva in conferenza un'ora e mezza prima e parla solo per 8' : Lo Special One di poche parole: "Pogba ha parlato di atteggiamento sbagliato col Brighton? Chiedete spiegazione a lui di ciò che ha detto"

Flop Manchester Utd - il Brighton vince 3-2 : Stagione subito in salita per il Manchester United di Jose Mourinho, sconfitto 3-1 in casa del Brighton nella seconda giornata di Premier League e staccato già di tre punti in classifica da Manchester ...

Mourinho : “senza rinforzi stagione difficile per il Manchester Utd” : Senza rinforzi sarà “una stagione difficile” per il Manchester United. E’ l’avvertimento lanciato da José Mourinho ai dirigenti del club dell’Old Trafford dopo la sconfitta subita dalla squadra nell’amichevole con il Bayern Monaco, l’ultima prima dell’inizio della Premier League nel prossimo weekend. Il mercato in Inghilterra chiude giovedì e il tecnico, come da lui ribadito più volte in ...

Stampa Gb - Manchester Utd punta su Lewandowski e Alcantara del Bayern : Sta lavorando a un doppio colpo il Manchester United che punta a Robert Lewandowski e Thiago Alcantara del Bayern Monaco. E’ quanto sostiene il britannico ‘Independent’ secondo il quale le trattative tra i due top club stanno andando avanti, ma sullo sfondo la squadra di José Mourinho continua a cullare il sogno di portare all’Old Trafford il gallese Gareth Bale anche se la partenza di Zidane e l’arrivo sulla ...

Stampa spagnola - Godin nel mirino del Manchester Utd : Il difensore uruguaiano Diego Godin potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per andare a rinforzare il reparto arretrato del Manchester United. E’ quanto scrive il quotidiano spagnolo ‘As’, secondo il quale il giocatore 32enne, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, potrebbe approdare in Premier League anche se il centrale difensivo è nel mirino anche di altre società. (AdnKronos) L'articolo Stampa ...

Man Utd ufficializza arrivo Fred : 'arrivo nel club piùimportante del mondo ha detto il brasiliano e sono felice difar parte di questo fantastico gruppo. Lavorare con JosèMourinho, che ha vinto troppi trofei da allenatore, èun'...