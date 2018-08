Maltempo | esonda Grava | rientro normalità

Maltempo - prima neve sulle Dolomiti. Esonda torrente nel Pordenonese : Italia investita dal Maltempo, in particolare al Nord. sulle Dolomiti è arrivata la prima neve, mentre si registrano disagi nel Pordenonese per lo straripamento del torrente Grava e nel Trevigiano, ...

Maltempo Pordenone : esonda il Grava a Caneva - situazione verso la normalità [GALLERY] : 1/9 ...

Maltempo nel Trevigiano : esonda il canale Ruio a Villa di Cordignano - allagamenti : Dalla notte i vigili del fuoco sono impegnati nel Trevigiano per gli allagamenti dovuti allo straripamento del canale Ruio a Villa di Cordignano: le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Sarmede, Cordignano e Orsago. Circa 50 gli operatori della centrale di Treviso e dei distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto e con i volontari di Gaiarine e Asolo. Al momento solo stati effettuati oltre 30 interventi per prosciugamenti. L'articolo ...

Maltempo nel Pordenonese - Grava esonda : 10.41 Il fronte temporalesco che ha investito la pedemontana Pordenonese nel corso della notte ha causato estesi allagamenti nel comune di Caneva,dove il torrente Grava è uscito dagli argini allagando l'intera frazione di Fratta e numerose vie comunali. Lo ha riferito la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Cadute di alberi si sono verificate a Palazzolo dello Stella (UD), Polcenigo (PN) e Osoppo (UD). Sempre in provincia di Udine ...

Maltempo Milano : rietrata l’esondazione del Seveso : “Esondazione rientrata poco prima delle 21. In tutto e’ durata circa 25 minuti”. Ne da’ notizia l’Assessore alla Mobilita’ e all’Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, spiegando su facebook che al momento e’ allagata solo la corsia centrale di viale Fulvio Testi in direzione della periferia e la corsia laterale in direzione del centro. “Fortunatamente la durata breve ha limitato molto ...

Maltempo - TEMPORALI E GRANDINATE IN ARRIVO/ Ultime notizie : esonda il Seveso - allerta in Calabria e Friuli : MALTEMPO Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. Forti TEMPORALI e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Maltempo - forti temporali a Milano : esonda il fiume Seveso - sul posto una squadra di soccorso : Il Seveso è esondato alle 20.25 in via Valfurva, in zona Niguarda, a Milano, a causa dei forti temporali che si sono scatenati tra Milano e Paderno Dugnano. Ne dà notizia il comune di Milano, spiegando che il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle. Il livello del fiume è salito di 2,5 metri in 25 minuti. Sul posto sono presenti le squadre della Polizia Locale, ...

Maltempo Sicilia : esonda torrente Sbardalasino nel Catanese - chiusa la SS228 : A causa delle forti piogge è esondato nel Catanese il torrente Sbardalasino: l’acqua ha invaso circa un km di strada (tra il km 7 e 8) della SS228 “Di Aidone”, bloccando provvisoriamente il traffico. Sul posto il personale dell’Anas, che ha attivato indicazioni per percorsi alternativi. L'articolo Maltempo Sicilia: esonda torrente Sbardalasino nel Catanese, chiusa la SS228 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Austria - esondano 4 fiumi dopo 2 giorni di pioggia intensa : devastanti alluvioni allagano case e strade [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo - esondato torrente nel Bellunese : invasa la strada in Cadore : ”Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione all’esondazione del torrente Orsina che ha invaso il manto stradale di collegamento tra i comuni di Pieve e Calalzo di Cadore nel ...

