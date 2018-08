Maltempo Veneto | prima neve sopra Cortina d’Ampezzo GALLERY

Maltempo Veneto : albero cade e centra furgone - traffico bloccato : Probabilmente a causa del Maltempo, un albero è caduto nel territorio di Costozza di Longare (Vicenza) centrando in pieno un furgone in sosta e bloccando il traffico. Non si segnalano feriti. I vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso l’albero: dopo avere ripristinato la viabilità, hanno proceduto a liberare il furgone, parcheggiato in un’area privata. In Veneto a causa del Maltempo si sono registrati una ventina di interventi per ...

Maltempo - allerta gialla in sei regioni Centro-Sud e Veneto : allerta gialla emanata per oggi dalla Protezione Civile in sei regioni, Calabria compresa. In particolare, precisa in una nota il Centro Epson Meteo, è allerta gialla per rischio idraulico in Calabria,...

Maltempo - bomba d’acqua su Grosseto : evacuato un camping. Allerta temporali e blackout in Veneto : La cosiddetta "burrasca di Ferragosto" sta già provocando danni nelle regioni centro-settentrionali dell'Italia. La situazione più grave è in Toscana: a Grosseto un camping a Principina a Mare è stato evacuato. blackout e alberi caduti in Veneto: a Verona una donna è stata centrata da un cartello stradale lanciato come un proiettile dalla forza del vento.Continua a leggere

Maltempo : temporali e forte vento spazzano il Veneto : Il Maltempo atteso sulle regioni del Nord è già giunto in Veneto, con temporali violenti, fulmini e forte vento che da metà pomeriggio spazzano la regione causando danni e disagi. Un primo acquazzone ha colpito Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est, colpendo Padova, con raffiche fortissime, poi Venezia e il suo entroterra. Su queste e altre località lo stesso copione: cielo che si è fatto improvvisamente plumbeo, ...

Maltempo : temporali spazzano il Veneto : ANSA, - VENEZIA, 13 AGO - Il Maltempo atteso sulle regioni del Nord ha già fatto il suo ingresso in Veneto, con temporali violenti, fulmini e forte vento che da metà pomeriggio spazzano la regione. Un ...

Maltempo Veneto - nubifragio a Cortina : crolla ponte su ruscello - “12 millimetri in pochi minuti” : Violento temporale ieri sera a Cortina d’Ampezzo (Belluno): il nubifragio ha causato gravi danni e l’esondazione di diversi corsi d’acqua. E’ crollato un ponte che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e Nortisa, trascinando via un pezzo di strada. Molte le abitazioni allagate, ma non si registrano feriti. La SS48 delle Dolomiti, invasa dai detriti, è stata riaperta alle 7 di stamattina. Registrati ...

Maltempo Veneto : uomo muore colpito da fulmine nel Bellunese : Questa mattina il soccorso alpino di Livinallongo (Belluno) è stato allertato per le ricerche di un uomo non rientrato ieri sera. Il 49enne, di Livonallongo del Col di Lana era uscito ieri pomeriggio diretto a Montagna di Andraz per vedere gli animali: questa mattina, non trovando la sua auto parcheggiata, il fratello si è preoccupato e ha lanciato l’allarme. Una volta individuata l’auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il terri

Maltempo : Anci Veneto - solidarietà ai Comuni colpiti : Padova, 23 lug. (AdnKronos) - L’Anci Veneto "è vicina ai sindaci ed alle Comunità dei Comuni colpiti, in questi giorni, dal Maltempo in particolare nelle province di Padova, Venezia e Rovigo". “L’ondata di Maltempo – spiega la sindaca - che ha colpito il Veneto e in particolare Padova ed il padovano

Maltempo Veneto : oltre 260 interventi di soccorso - allagamenti e alberi caduti : Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, per l’ondata di Maltempo che nella giornata di ieri ha interessato diverse zone del Veneto: già eseguite oltre 260 operazioni di soccorso. Particolarmente colpita la città di Padova, dove da ieri pomeriggio diverse squadre dei vigili hanno già eseguito oltre 150 interventi per rimozione di alberi che hanno invaso la sede stradale, caduta di pali, cornicione, cartellonistica ed elementi ...