Maltempo Toscana | revocata l’allerta meteo arancione

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana/ Ultime notizie : forti temporali. Apprensione anche in Liguria : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. forti temporali e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:38:00 GMT)

Maltempo Toscana : domani codice giallo per forti temporali : codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni ...

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Maltempo Toscana : fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca : incendio boschivo innescato da un fulmine oggi tra Pisa e Lucca: il rogo è divampato sopra la galleria stradale di comunicazione tra le due province nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Maltempo Toscana: fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca sembra ...

Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato/ Maltempo in Toscana - annullata seconda prova del Palio di Siena : Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato. Maltempo in Toscana, annullata la seconda prova del Palio di Siena. Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Il Maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - alpinisti bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...

Maltempo - caos in Toscana : allagamenti a Volterra - nubifragio a Cortona e disagi nei trasporti : Forte Maltempo in Toscana, interessata da allagamenti e nubifragi in diverse zone della Regione. In particolare è stata colpita Volterra (Pisa) in seguito a un forte temporale che si è abbattuto sulla città etrusca. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Sono stati effettuati già più di 20 gli interventi effettuati dai pompieri. In particolare le squadre della protezione civile stanno ...

Ancora Maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Maltempo - prolungata allerta in Toscana : 15.08 Allagamenti e smottamenti in seguito a un violento temporale che ha colpito il Pisano, in particolare la Valdera. In tutta la Toscana è stato prorogato fino a domani sera il codice giallo per l'ondata di Maltempo. allerta anche in Romagna, provincia di Bologna e lungo la costa ferrarese, dove sono previste violente grandinate. Il presidente del Veneto, Zaia, ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per il comune di Padova, dove si ...

Maltempo Toscana : violento temporale e disagi nel Pisano : violento temporale questa mattina in provincia di Pisa: particolarmente colpita la Valdera, nelle zone di Ponsacco e Lari. Registrati allagamenti e piccole frane lungo le strade locali senza interruzione della viabilità. A Fauglia un fulmine ha colpito un albero che si è incendiato (l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco) e un’altra saetta ha colpito un annesso agricolo del Comune di Capannoli, mandando in fiamme il ...

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti a Pisa e Firenze : Pioggia e vento nella notte in Toscana: segnalati numerosi danni in provincia di Pisa, sia sul litorale che nell’entroterra. A causa delle forti raffiche, nei pressi dello stabilimento balneare La Playa a Calambrone, un albero è crollato su un’auto in sosta, senza provocare ulteriori danni a persone o cose. Nell’entroterra il Maltempo ha interessato soprattutto Bientina, Pontedera e Calcinaia dove si sono registrati allagamenti ...