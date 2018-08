Maltempo | Riccardi | “Dopo l’allerta | situazione in Fvg verso la normalità”

meteoweb.eu

(Di domenica 26 agosto 2018) “E’ stata un’allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare questa notte, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari”. Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardofacendo il punto dellaal rientro dal sopralluogo a Caneva e alle zone più colpite dal. “Lapiù complessa è avvenuta proprio in comune di Caneva, nelle due frazioni di Fratta e Stevena’, dove le precipitazioni hanno causato degli allagamenti all’interno di diverse abitazioni: qui, come del resto in tutta la regione, il lavoro dei volontari è stato puntuale nell’aiutare coloro che sono stati colpiti in questadi disagio”. Mentre ...