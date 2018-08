Maltempo | neve a Cortina d' Ampezzo e in Alto Adige Video ultime notizie | in Val Badia

Maltempo - domenica d’autunno al Nord : freddo in pianura - neve sulle Alpi. Attenzione dal pomeriggio al Centro/Sud [LIVE] : Da lettini e ombrelloni a guanti e scarponi il passo è breve nel pazzo clima dell’estate 2018 in Italia: risveglio tipicamente autunnale stamattina al Nord , e in modo particolare nell’area alpina e al Nord /Est dove le temperature sono crollate fino a +10°C a Belluno, +11°C a Biella, Aosta e Sondrio, +12°C a Novara, Trento e Merano, +13°C a Udine, Trieste, Gorizia, Pavia, Pordenone, Rovereto e Treviso, +14°C a Brescia, Bergamo e ...

Maltempo - prima neve a Cortina d’Ampezzo e in Alto Adige : Maltempo , prima neve a Cortina d’Ampezzo e in Alto Adige Strato fresco di oltre dieci centimetri nella località veneta. Nevicate anche in Alto Adige poco sopra i mille metri. Le perturbazioni che hanno colpito il Paese si allontaneranno lunedì verso i Balcani. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo - fulmini in provincia di Benevento : incendi e frane tra Sannio e Irpinia : Tanta paura per il boato e poi per le fiamme che sono divampate in un attimo, ma un’intera famiglia di San Nicola Manfredi è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che è intervenuta in via Chiesa, nella frazione Toccanise, dopo che un fulmine ha colpito il tetto di una villetta. E’ stato l’intervento più importante registrato dai vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, soprattutto ...