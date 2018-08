Maltempo Lombardia | grandine e neve in provincia di Sondrio

Maltempo Lombardia : chiusa per massi e poi riaperta la ciclabile del Garda : A causa delle forti piogge si è verificata ieri una caduta di massi dalla parete rocciosa, che ha provocato la chiusura di una parte della ciclabile sospesa di Limone del Garda, inaugurata lo scorso 14 luglio: il tratto è stato riaperto oggi. La struttura è stata riaperta al pubblico dopo il controllo di una squadra di geologi. L'articolo Maltempo Lombardia: chiusa per massi e poi riaperta la ciclabile del Garda sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Lombardia : liberata la via Emilia nel Lodigiano - ripulita da alberi : liberata la SS9 via Emilia nel Lodigiano: gli alberi caduti all’altezza della frazione Zorlesco di Casalpusterlengo e i veicoli coinvolti sono stati rimossi grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo. Anas si prepara alla riapertura al traffico. L'articolo Maltempo Lombardia: liberata la via Emilia nel Lodigiano, ripulita da alberi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : crollo di alberi nel Lodigiano - chiusa via Emilia : A causa della caduta di alcuni alberi per forti raffiche di vento accompagnate da intense precipitazioni, nel pomeriggio, la SS9 via Emilia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 281, nel territorio di Casalpusterlengo (Lodi) nei pressi della frazione Zorlesco. Il traffico è deviato sulla viabilità locale e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la carreggiata. L'articolo Maltempo Lombardia: crollo ...

Maltempo - NUOVI TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie meteo Lombardia : tempesta di fulmini - blackout a Malpensa : MALTEMPO, NUOVI TEMPORALI al NORD: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Maltempo in arrivo su Lombardia e Piemonte : attesi rovesci e temporali - : rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e copiose raffiche di vento potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche nelle regioni del Nord-Ovest. LE PREVISIONI

Maltempo Lombardia : allagamenti e piante cadute nel Lecchese : Vigili del fuoco al lavoro dalla notte a Lecco e in Valsassina per allagamenti, tombini saltati e rimozione di rami e piante sulle strade a causa del Maltempo: una decina le richieste di intervento giunte al comando. I pompieri sono intervenuti per allagamenti sulla SS36 dir, tra Lecco e la Valsassina. Interventi anche in garage allagati. L'articolo Maltempo Lombardia: allagamenti e piante cadute nel Lecchese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forti piogge in Lombardia : danni all’agricoltura : Mais e soia distrutti e danni anche su pomodori, zucche e riso. E’ il primo bilancio fatto dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza del Maltempo che ieri sera ha colpito la zona a sud di Milano e un’ampia fascia tra i comuni di Concorezzo e Villasanta in provincia di Monza. Le conseguenze peggiori si sono registrate nell’area a est dell’abitato di Vimercate, dove una forte grandinata ha investito decine di ettari ...

Maltempo - temporali e grandine : danni e allagamenti in Piemonte e Lombardia. Colpiti ettari di campi coltivati : Forti temporali, raffiche di vento e grandine. È arrivata nella notte la perturbazione di origine atlantica prevista nei giorni scorsi, che ha portato la protezione civile a valutare con l’allerta gialla sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I forti temporali hanno causato diversi danni. Nel Torinese si è allagato il pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, ...

Maltempo Lombardia : chiesto lo stato di crisi per Mantova : Dopo la tromba d’aria che si è abbattuta ieri nel Mantovano il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione urgente che impegna la giunta a chiedere al Governo il riconoscimento dello stato di crisi “con conseguente previsione ristoro dei danni subito dagli agricoltori”. Il testo – presentato dai consiglieri Mantovani Barbara Mazzali (FdI) e Alessandra Cappellari (Lega) – chiede ...

Maltempo Lombardia : Protezione Civile attiva - in corso la conta dei danni : “I temporali che questa mattina hanno interessato diverse provincie della Lombardia sono cessati ovunque verso le ore 12.30, mentre nei comuni mantovani interessati dalla tromba d’aria, che ha causato danni e allagamenti (in particolare a Castel d’Ario, Castelberforte, Porto Mantovano, Volta Mantovana, Carbonara Po, Marmirolo e Guidizzolo) si sta lavorando, anche grazie anche all’intervento della Protezione Civile e al ...

Maltempo Lombardia : grandine a Mantova e Brescia - migliaia di euro di danni su mais e vigneti : Coltivazioni di mais e vigneti distrutti: è quanto emerso dal primo monitoraggio di Coldiretti Lombardia sul Maltempo che questa notte ha investito l’Alto e Medio Mantovano in particolare i comuni di Roverbella, Medole e Castel d’Ario, dove il vento ha scoperchiato edifici e la tempesta di ghiaccio ha devastato le vigne e centinaia di ettari di mais con danni stimati già in diverse migliaia di euro. grandine e forti raffiche hanno ...

Maltempo - enorme tornado al confine tra Piemonte e Lombardia : immagini spaventose [VIDEO LIVE] : Continua ad imperversare il Maltempo al Nord Italia: nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un grosso tornado ha interessato il Piemonte sud/orientale, al confine con la Lombardia, in provincia di Alessandria tra Gavi, Rivalta Scrivia, Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia. Maltempo, enorme tornado nella zona di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Maltempo, grosso tornado in Piemonte nei pressi di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Già la scorsa ...