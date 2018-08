Maltempo Gran Bretagna | la pioggia non si ferma | cancellato il Moto GP di Silverstone

Maltempo Lombardia : grandine e neve in provincia di Sondrio : Ondata di Maltempo ieri in provincia di Sondrio: si sono registrati grandine, neve, calo delle temperature e danni all’agricoltura, in particolare ai vigneti e agli alberi di melo. In gran parte del territorio si è registrato un crollo delle temperature tra i 12 e i 15°C. L'articolo Maltempo Lombardia: grandine e neve in provincia di Sondrio sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Gran Premio di MotoGP di Silverstone è stato anticipato alle 12.30 per ragioni di Maltempo : Il Gran Premio di MotoGP di Silverstone è stato anticipato alle 12.30 per ragioni di maltempo. Inizialmente la partenza era prevista per le 14, ma sembra che per quell’ora siano previste forti piogge. L’acqua è stata un elemento determinante delle The post Il Gran Premio di MotoGP di Silverstone è stato anticipato alle 12.30 per ragioni di maltempo appeared first on Il Post.

Maltempo - TEMPORALI E GRANDINATE IN ARRIVO/ Ultime notizie : esonda il Seveso - allerta in Calabria e Friuli : MALTEMPO Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. Forti TEMPORALI e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Maltempo su tutta l'Italia - allerta gialla in gran parte del Paese : Maltempo su tutta l'Italia, allerta gialla in gran parte del Paese Forti precipitazioni in Liguria. allerta arancione in alcune parti della Toscana e anche in Emilia Romagna. Nel vibonese oltre trenta interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge. Disagi anche a Palermo. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...

Previsioni Meteo : da stasera inizia il forte Maltempo al Nord - nel weekend shock termico di 15°C - rischio alluvioni lampo - grandine - tornado e neve sulle Alpi [MAPPE] : 1/18 ...

Maltempo - Coldiretti : SOS grandine in vendemmia - strage delle uve Primitivo : L’allarme Maltempo e grandine colpisce i vigneti dove le uve sono pronte per la raccolta o dove è appena iniziata la vendemmia, favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di Maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite da eventi climatici avversi con oltre mezzo miliardo di danni all’agricoltura dall’inizio ...

Maltempo - grande paura a Olbia : fulmine sulla pista - dipendente scaraventata a terra : Tragedia sfiorata all’aeroporto di Olbia introno alle 17,45. Un nubifragio si è abbattuto sullo scalo gallurese. Mentre una dipendente assisteva alle operazioni di assistenza ad un aereo, secondo le prime frammentarie notizie, è caduto un fulmine sulla pista e la donna è stata scaraventata lontano dall’onda d’urto. Ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Non è in ...

Per domani allerta Maltempo su gran parte della Calabria e della Sicilia : Il maltempo sta ponendo fine in anticipo all’estate. Una violenta ondata sta per colpire nelle prossime ore diverse regioni dell’Italia.

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul Maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Maltempo : incredibile tempesta di grandine in Messico paralizza il traffico - accumuli fino a 70 cm [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...