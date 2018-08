meteoweb.eu

: #Maltempo :#allerta arancione in Toscana per forti temporali. Prevista pioggia battente sulla costa, le isole e le… - TgrRaiToscana : #Maltempo :#allerta arancione in Toscana per forti temporali. Prevista pioggia battente sulla costa, le isole e le… - MeteoWeb_eu : Maltempo, domenica d'autunno al Nord: freddo in pianura, neve sulle Alpi. Attenzione dal pomeriggio al Centro/Sud [… - meteo_real : ?Avanza l'aria fresca verso il centro-sud, attenzione ai forti temporali ? -

(Di domenica 26 agosto 2018) Da lettini e ombrelloni a guanti e scarponi il passo è breve nel pazzo clima dell’estate 2018 in Italia: risveglio tipicamente autunnale stamattina al, e in modo particolare nell’areana e al/Est dove le temperature sono crollate fino a +10°C a Belluno, +11°C a Biella, Aosta e Sondrio, +12°C a Novara, Trento e Merano, +13°C a Udine, Trieste, Gorizia, Pavia, Pordenone, Rovereto e Treviso, +14°C a Brescia, Bergamo e Vicenza, +15°C a Milano, Venezia, Ferrara, Ravenna e Mantova, +16°C a Padova, Bologna e Verona. Piogge torrenziali hanno colpito il Friuli Venezia Giulia nell’area di Pordenone, dove sono caduti 91mm di pioggia a Budoia, 62mm a Sacile, 37mm a Pordenone e Gorgo al Monticano, 35mm a Fontanafredda, 31mm a Roveredo in Piano. Proprio in queste aree si sono registrate pesanti criticità, con lo straripamento dei canali Meschio e Centrale nella zona di ...