Maltempo | allerta arancione in Puglia fino a lunedì

Maltempo - è allerta arancione in Puglia : 8.53 Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha valutato a partire dalla mattinata di oggi e per le prossime 24-36 ore un'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nelle restanti aree della Regione è allerta gialla per temporali e ...

Allerta meteo della Protezione Civile : fine settimana di Maltempo su molte Regioni d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già presente nel nord del paese che – oggi e domani – interesserà ancora la penisola, con temporali intensi e venti forti anche sulle Regioni del centro e su parte del meridione Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Maltempo su tutta l'Italia - allerta gialla in gran parte del Paese : Maltempo su tutta l'Italia, allerta gialla in gran parte del Paese Forti precipitazioni in Liguria. allerta arancione in alcune parti della Toscana e anche in Emilia Romagna. Nel vibonese oltre trenta interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge. Disagi anche a Palermo. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana/ Ultime notizie : forti temporali. Apprensione anche in Liguria : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. forti temporali e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:38:00 GMT)

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

A Genova è allerta Maltempo. Fermi i lavori sui monconi del ponte : Solo dopo il via libera dei magistrati che indagano sul crollo si potranno valutare le soluzioni per l'abbattimento di ciò che resta del viadotto -

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza estate” è sulle Alpi : imminente l’arrivo sull’Italia - temperature in picchiata e Maltempo estremo : 1/13 ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)