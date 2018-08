Maltempo al Nord | pioggia e temporali | prima neve a Cortina D' Ampezzo

Meteo - al Nord il Maltempo : allagamenti e bora in Friuli/ Video ultime notizie : prima neve a Cortina d'Ampezzo : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Maltempo - allagamenti nel Nord Italia - prima neve a Cortina : Dopo ore di pioggia intensa e un forte calo termico è arrivata la prima neve in montagna del Trentino Alto Adige. In alcune valli delle Dolomiti la neve è scesa fino a 1.200 metri come a San Candido o ...

Maltempo al Nord - allagamenti e bora in Friuli. Prima neve a Cortina d'Ampezzo : A Pordenone è esondato il torrente Grava, colpendo l'intera frazione di Fratta, nel Comune di Caneva. Pioggia intensa, smottamenti e alberi caduti in tutta la Regione: si valuta lo stato d'emergenza

Maltempo - domenica d’autunno al Nord : freddo in pianura - neve sulle Alpi. Attenzione dal pomeriggio al Centro/Sud [LIVE] : Da lettini e ombrelloni a guanti e scarponi il passo è breve nel pazzo clima dell’estate 2018 in Italia: risveglio tipicamente autunnale stamattina al Nord, e in modo particolare nell’area alpina e al Nord/Est dove le temperature sono crollate fino a +10°C a Belluno, +11°C a Biella, Aosta e Sondrio, +12°C a Novara, Trento e Merano, +13°C a Udine, Trieste, Gorizia, Pavia, Pordenone, Rovereto e Treviso, +14°C a Brescia, Bergamo e ...

Potenza : DANNI DA Maltempo IN DIVERSI CENTRI DELL'AREA NORD : COLDIRETTI SEGNALA DANNI DA MALTEMPO IN DIVERSI CENTRI DELL'AREA NORD DELLA BASILICATA DEL 23 AGOSTO. Lo scorso 23 agosto si sono verificati eventi meteorici estremi, quali piogge violente ed ...

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Previsioni Meteo : da stasera inizia il forte Maltempo al Nord - nel weekend shock termico di 15°C - rischio alluvioni lampo - grandine - tornado e neve sulle Alpi [MAPPE] : 1/18 ...

Maltempo Fiumicino : smottamento nel nord del Comune - tratto chiuso : Il Maltempo dei giorni scorso ha provocato uno smottamento in via Crescini ad Aranova, nel nord del Comune di Fiumicino: sul posto i vigili del Fuoco e la Polizia locale, che ha disposto immediatamente la chiusura del tratto di strada fino al ripristino della viabilità. “L’Amministrazione comunale si sta gia’ muovendo con il proprietario del terreno affinche’ intervenga subito per ristabilire le condizioni di sicurezza e ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul Maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo - altri due giorni di violenti temporali al Sud poi nel weekend Maltempo furioso al Nord manderà l’estate k.o. [MAPPE] : 1/10 ...

PREVISIONI METEO - BOMBE D’ACQUA E TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie - Maltempo ‘uccide’ l’estate? : METEO, TEMPORALI e grandine in arrivo al NORD. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Previsioni Meteo - forte Maltempo sul Nord Italia nel weekend : piogge torrenziali - grandine e brusco calo termico [MAPPE] : 1/9 ...

Previsioni Meteo - il Maltempo continua per tutta la settimana : Centro/Sud bombardato da temporali violentissimi ma nel weekend l’allerta si sposta al Nord : 1/30 ...