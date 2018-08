Malagò | “riformare i tornei di calcio”

calcioweb.eu

: ADL su Malagò: 'Vuole riformare la federazione. Perchè negli anni '80 in A c'erano 16 squadre ed ora non più?' - - Dalla_SerieA : ADL su Malagò: 'Vuole riformare la federazione. Perchè negli anni '80 in A c'erano 16 squadre ed ora non più?' - - sscalcionapoli1 : ADL su Malagò: “Vuole riformare la federazione. Perchè negli anni ’80 in A c’erano 16 squadre ed ora non più?” - SiamoPartenopei : ADL: 'Malagò vuole riformare la Federazione, i voti del Sud contano! La Serie A a 16 squadre...' -

(Di domenica 26 agosto 2018) “Mi sembra che tutti o quasi tutti i dirigenti sportivi del calcio degli ultimi anni sono sempre stati concordi nel dire che la madre di tutte le battaglie è la riforma dei campionati: che si cominci dalla serie A o dalla serie B o dalle leghe minori non sta a me dirlo, però è chiaro che il sistema calcio è acclarato che non regge con il numero di squadre al quale ci siamo abituati anni fa”. Lo afferma il presidente del Coni, Giovanni, rispondendo al meeting di Rimini a una domanda sull’ipotesi di ridurre la serie A a 16 squadre.L'articolo: “riformare idi calcio” CalcioWeb.