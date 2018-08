Made in Italy | scatta obbligo etichetta pummarola

Made in Italy : scatta l’obbligo di etichetta per la pummarola : scatta l’obbligo di indicare in etichetta l’origine per pelati, polpe, concentrato e degli altri derivati del pomodoro per smascherare l’inganno dei prodotti coltivati all’estero ed importati per essere spacciati come italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 120 giorni previsto per l’entrata in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018, del decreto interministeriale ...

Truffa Made in Italy : arrestati i colpevoli. Ecco cosa si erano ‘inventati’ : “Salve signora, sono un avvocato: suo figlio ha provocato un grave incidente stradale”. Tre truffe, stesso copione e stessi soggetti: persone anziane. Considerate deboli, i Truffatori speravano di riuscire ad avere la meglio su di loro per raggranellare un po’ di soldi. Ma per fortuna le loro telefonate sono risultate vane. I due, padre e figlio di 52 e 29 anni, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di ...

Alimenti : Rolfi - Lombardia con governo in difesa Made in Italy : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - "La Lombardia è pronta ad affiancare il governo per una battaglia in sede europea sulla difesa del 'Made in Italy' e sull'obbligo di indicare la provenienza di un prodotto e delle materie prime". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione

Gamescom 2018 : il Made in Italy dei videogiochi protagonista all'evento di Colonia : Il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ICE e AESVI, l'associazione che rappresenta l'industria videoludica italiana, annunciano la partecipazione di una delegazione di imprese a Gamescom, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma dal 21 al 25 agosto 2018 in Germania presso la Koelnmesse di Colonia.Il mercato dei videogiochi in Italia ha chiuso il 2017 con un fatturato di quasi 1,5 miliardi di euro per le vendite di ...

Made in Italy : ExportUsa - da food a design Usa mercato riferimento. : Un brand che si caratterizza, ovunque nel mondo, per stile e creatività. "ExportUsa - precisa Lucio Miranda - ha assistito Seletti fin dai suoi primi passi sul mercato americano: dalla costituzione ...

'The end? L'inferno fuori' - horror Made in Italy prodotto dai Manetti bros. : Alessandro Roja è il protagonista di The end? L'inferno fuori, horror diretto da Daniele Misischia. Claudio, importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato nell'ascensore di un palazzo ...

Nasce Ping-Ram - il nuovo social network mobile Made in Italy : Milano , askanews, - Quante volte nella vita incrociamo persone interessanti o affascinanti di cui ci piacerebbe sapere di più. Non sempre, però, si riesce ad avere un numero di telefono o un contatto ...

Caldo : crolla il miele Made in Italy - -50% nel 2018 : Il Caldo “brucia” la produzione di miele made in Italy con un calo stimato del 50% rispetto alla media degli ultimi anni per l’effetto del clima pazzo che ha stressato le api e compromesso le fioriture. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base di un primo monitoraggio sugli 1,2 milioni di alveari sparsi nelle campagne italiane che impegnano 45.000 apicoltori tra hobbisti e professionali. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – a un ...

Ferrante insegna che anche la letteratura è Made in Italy da esportare : Così, sono arrivate trentotto traduzioni, poi i premi internazionali, poi la consacrazione di vendite vertiginose in tutto il mondo, poi un contratto con un'agenzia internazionale, operazione quasi ...

Made in Italy - Coldiretti : al via primo raccolto pomodoro etichettato : Roma, 4 ago., askanews, - Al via lungo tutto lo Stivale la raccolta del pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti con una riduzione stimata pari ad almeno il 9% ...

Made In Italy - Coldiretti : “Al via il primo raccolto di pomodoro etichettato” : Al via lungo tutto lo Stivale la raccolta del pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti con una riduzione stimata pari ad almeno il 9% rispetto allo scorso anno, anche per effetto dell’andamento climatico bizzarro. E’ quanto stima la Coldiretti, sulla base delle prime indicazioni dell’associazione mondiale dei trasformatori di pomodoro, nel sottolineare che si tratta del primo raccolto che dovrà ...

Il Made in Italy corre anche a giugno. Battute le attese degli analisti : Sale ancora anche a giugno la produzione industriale italiana, superando le attese degli analisti . Secondo gli ultimi dati ISTAT nel periodo in esame l'indice destagionalizzato della produzione ...

'Con i dazi un danno incalcolabile alla nautica Made in Italy' : ... che ringraziamo, le cui parole sono per noi motivo di fiducia nell'azione che l'Esecutivo svolgerà per assicurare pieno sostegno ad un'importante componente dell'economia del Paese, troppo spesso ...

D'ESTATE I LIMONI SONO VERDI Lo stereotipo del limone giallo non tiene conto della naturalità - della stagionalità e del Made in Italy. : ... coltivati nel rispetto di standard rigorosi imposti dal nostro Stato e dall'Europa che limitano o vietano l'uso di molti fitofarmaci ammessi in altri paesi del mondo dai quali continuano le ...