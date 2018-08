Macerie del ponte | ripresa la rimozione

Crollo ponte Genova : termina l’allerta meteo - riprende la rimozione delle Macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

La demolizione delle Macerie del Ponte Morandi potrebbero iniziare tra una settimana : I lavori di demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi a Genova potrebbero iniziare i primi giorni di settembre. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi. "Se avremo il via libera da parte della procura di Genova, entro la prima settimana di settembre saremo in grado di poter procedere ai lavori di demolizione", ha spiegato il sottosegretario, "non si può pensare ...

Terremoto Centro Italia - messa in ricordo delle vittime : “Potranno queste Macerie risorgere?” : “‘Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?’. La domanda posta ad Ezechiele rimbalza fino a noi e riecheggia i nostri interrogativi: potranno queste macerie risorgere? Tornera’ ad essere abitato questo stupendo altopiano? C’e’ un’altra domanda pero’ che ancor prima si insinua come un tarlo: ma ne vale la pena? E’ una domanda a tradimento piu’ diffusa di quanto si pensi. Lo ...

Terremoto Centro Italia - Legambiente : “Dopo 2 anni rimosso meno del 50% delle Macerie” : A due anni dal Terremoto che il 24 agosto del 2016 devasto’ Amatrice e il Centro Italia, la ricostruzione procede ancora a rilento. In particolare quella delle scuole e la rimozione delle macerie restano ancora i due talloni di Achille. A confermarlo i numeri raccolti da Legambiente nel report “Lo stato di avanzamento dei lavori nelle aree post sisma” dove l’associazione ambientalista fa il punto sulla ricostruzione delle ...

Ponte Morandi - le immagini inedite della polizia scientifica : tra le Macerie a pochi istanti dal crollo : La polizia scientifica di Genova ha diffuso le immagini registrate nei primi istanti successivi al crollo del viadotto Morandi. Agenti e soccorritori impegnati ad estrarre feriti dalle macerie in uno scenario apocalittico. L'articolo Ponte Morandi, le immagini inedite della polizia scientifica: tra le macerie a pochi istanti dal crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Beautiful anticipazioni : Sally e Liam si baciano tra le Macerie della Spectra : Sally e Liam Sani e salvi. Questa settimana a Beautiful, Liam e Sally si troveranno nel bel mezzo dell’esplosione dell’edificio Spectra, eppure i due non riporteranno grosse ferite o contusioni. A non uscirne indenne, piuttosto, potrebbe essere il matrimonio di Liam e Steffy: Sally, infatti, approfitterà di un “momento di intimità” tra le macerie per confessare il suo amore al rampollo Spencer. La rivelazione sarà ...

Crollo ponte Genova : sentiti i primi testimoni - al via la catalogazione delle Macerie : Nell’ambito dell’indagine sul Crollo del ponte avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone, la squadra mobile di Genova sta ascoltando in queste ore i primi testimoni, circa una decina: si indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Ad essere sentite sono state alcune persone che si trovavano nell’area e che potrebbero fornire indicazioni utili ...

Ponte Morandi - dalle Macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte : I vigili del fuoco durante la notte hanno Recuperato i resti di un furgone coinvolto nel crollo del Ponte. Nel frattempo il bilancio delle vittime è salito a 41, dopo il ritrovamento della famiglia di tre persone che era inserita nella lista dei dispersi L'articolo Ponte Morandi, dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - si aggrava il bilancio : trovate altre vittime tra le Macerie del ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Mentre iniziano i funerali di Stato si spegne...

La mamma del disperso - tre giorni fra le Macerie 'Ridatemi mio figlio' : dal nostro inviato GENOVA Davanti al campo base della protezione civile allestito accanto all'Ikea, ultimo avamposto prima delle ruspe che spostano le macerie, il sole batte forte. Una signora bionda, ...

Trovati altri 3 corpi sotto le Macerie di Genova - il bilancio delle vittime sale a 41 : sale a 41 il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi accertate: nella notte i vigili del fuoco hanno individuato sotto un grosso blocco in cemento la vettura su cui viaggiava una famiglia. I corpi non sono stati ancora identificati. A quanto risulta all'AGI, sul numero delle persone a bordo c'è incertezza: tanto che né i soccorritori né l'ufficio emergenza confermano che si tratti di tre persone. ...

Nella notte sono stati trovati altri tre corpi fra le Macerie del ponte Morandi a Genova; i morti nel crollo salgono quindi a 41 : Nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 agosto i vigili del fuoco hanno recuperato altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi di Genova, crollato martedì. Il Corriere della Sera scrive che i corpi si trovavano in un’auto The post Nella notte sono stati trovati altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi a Genova; i morti nel crollo salgono quindi a 41 appeared first on Il Post.

Genova - sono ancora cinque i dispersi tra le Macerie del ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Tra l'argine del Polcevera e i resti del pilone...

Ponte Morandi - 340 vigili del Fuoco al lavoro tra le Macerie notte e giorno senza sosta – LE IMMAGINI : Come a Rigopiano, quando salvarono 9 persone sepolto dall’ammasso di neve e macerie dopo giorni di ricerche. Come a Ischia, dove tra i calcinacci estrassero vivi tre fratelli: prima Pasquale, 7 mesi, poi Matthias, 7 anni, e infine Ciro, 11 anni, ore dopo il terremoto. Anche a Genova, in mezzo alle macerie dei 100 metri di Ponte Morandi sbriciolati a mezzogiorno del 14 agosto, a lavorare da tre giorni ...