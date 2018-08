Ma è vero che ' sbagliando si impara' ? Sì | lo conferma la scienza!

Nave Diciotti - Mara Carfagna bacchetta Matteo Salvini : 'Uno Stato severo non deve essere crudele' : Sullo scontro che si sta consumando in queste ore attorno alla Nave Diciotti tra il governo e Bruxelles, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna mette in guardia il ministro dell'Interno Matteo ...

'Caro turista - non è vero che la Sardegna è cara' - il post del blogger diventa virale : 'La Sardegna non è costosa, basta scegliere le mete'. Sta diventando virale il post di un giovane blogger sardo, reazione alle critiche dei turisti che denunciano 'in particolare una sorta di mancanza ...

Tina Cipollari è incinta?/ "Ecco il vero perché dei chili in più" : parla un'amica dell'opinionista : Ancora gossip intorno a Tina Cipollari: l'opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in una serie di atteggiamenti sospetti che farebbero pensare a una gravidanza.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:31:00 GMT)

Ponte Morandi Genova - "anche il moncone ovest in severo degrado" : Il procuratore Cozzi: "Al momento non ci sono indagati per il crollo" La vignetta di Charlie Hebdo su Genova

“Ma è lei?”. Nicole Kidman - che trasformazione! Mai vista così - davvero : Nicole Kidman è sicuramente una delle attrici più belle e amate dei nostri tempi. Carnagione e capelli chiari, fisico spettacolare e un’eleganza disarmante: a 51 anni l’attrice australiana naturalizzata statunitense si prende sempre tutta la scena agli eventi mondani o sul red carpet. E poi, certo, non abbiamo ancora minimamente accennato al suo talento. Basterà citare alcuni dei numerosi riconoscimenti che ha ricevuto in ...

Perché le cose potrebbero mettersi davvero male per Trump : C'è un rischio concreto di impeachment? L'impeachment, lo ricordiamo, è una procedura politica e non giuridica. Perché venga avviata, è sufficiente la maggioranza semplice della camera dei deputati. ...

VIII Festa delle Carni Bianche - nel parco di Villa Gobetti - San Pietro di Morubio - verona. Dal 22 al 26 agosto - la kermesse celebrerà i ... : Questa Festa celebra uno dei comparti più importanti dell'economia scaligera, che vede la nostra provincia ai vertici del settore, a livello nazionale". Quindi, il sindaco di San Pietro di Morubio, ...

Microsoft sostiene che gli hacker minacciano la democrazia. Ma è davvero così? : Microsoft lancia l’allarme: gli hacker minacciano la democrazia. La notizia, come è ovvio, fa subito il giro del mondo. Autorevole la fonte, appetibile la faccenda: gli ingredienti ci sono davvero tutti, ma forse vale la pena non lasciarsi trascinare dal forte vento e invece cimentarsi in una sorta di “bolina” culturale prima di finire sui soliti scogli della disinformazione. Cominciamo con il fare una distinzione lessicale. Qualcuno ha subito ...

Asia Argento - il Nyt : pagò l'attore che la accusava di molestie Sky : se è vero via da X Factor : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di violenza sessuale. Il suo fidanzato, la star televisiva culinaria Anthony Bourdain, si è unito con entusiasmo alla lotta. ...

No - non è vero che Facebook ti fa vedere soltanto i post di 25 amici : (Foto: Luca Cerabona/Flickr) In questi giorni sta girando per l’ennesima volta la bufala della selettività con cui i “nuovi” algoritmi di Facebook darebbero visibilità solo a una cerchia ristretta di amici, il cui testo – con qualche variante qua e là – assomiglia molto a questo: “Sembra che FB abbia un nuovo algoritmo che sceglie le stesse persone (circa 25) che leggeranno i tuoi post. Dicono che, per aggirare questo, occorra postare questo ...

Il calo dei prezzi delle offerte telefoniche è davvero un bene per un settore in crisi? : Con l'arrivo di Iliad i gestori di telefonia mobile stanno ribassando notevolmente le offerte, ma questo non è necessariamente un bene, e i primi segni sono già visibili. L'articolo Il calo dei prezzi delle offerte telefoniche è davvero un bene per un settore in crisi? proviene da TuttoAndroid.

Nicki Minaj contro Travis Scott : “Lui sa che il suo album non è davvero primo in classifica” : "Queen" Vs "Astroworld" The post Nicki Minaj contro Travis Scott: “Lui sa che il suo album non è davvero primo in classifica” appeared first on News Mtv Italia.

Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo/ “Mi disse che l’annoiavo a letto” : vero affronto per il pornodivo! : Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo: le nuove confessioni intime del re del porno e l'affronto subito dopo appena sei mesi di matrimonio con la bella ungherese!(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 15:00:00 GMT)

“Povero Fabio Fulco”. Cristina Chiabotto più sexy che mai - paparazzata così : Quattordici anni fa l’Italia scopriva la bellezza irresistibile di Cristina Chiabotto, diventata Miss Italia ed entrata di diritto nell’immaginario collettivo del pubblico, una delle conduttrici più amate e delle donne più desiderate del nostro paese. Di recente la 31enne è finita al centro di una lunga serie di indiscrezioni dopo la fine della sua relazione con il fidanzato Fabio Fulco e l’inizio di un nuovo capitolo ...