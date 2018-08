L' uomo da sapiens è diventato stupidus perché ha perso il senso del limite

ilgiornale

: RT @strozzascotte: Scoperto un adolescente primitivo, ibrido tra Uomo di Neanderthal e una sottospecie di Homo sapiens. Praticamente #Salvi… - _OpusPistorum : RT @strozzascotte: Scoperto un adolescente primitivo, ibrido tra Uomo di Neanderthal e una sottospecie di Homo sapiens. Praticamente #Salvi… - gnaafamos : RT @strozzascotte: Scoperto un adolescente primitivo, ibrido tra Uomo di Neanderthal e una sottospecie di Homo sapiens. Praticamente #Salvi… - strozzascotte : Scoperto un adolescente primitivo, ibrido tra Uomo di Neanderthal e una sottospecie di Homo sapiens. Praticamente… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Professor Vittorino Andreoli, il suo nuovo libro, che uscirà fra due giorni per Rizzoli, si intitola Homo. Parla del mondo di oggi. Un po' polemico?"Ma guardi, non è mia intenzione. Lei, io, tutti noi apparteniamo alla specie Homo".Ce lo ha insegnato Darwin."Nell'albero dell'evoluzione, che lui disegna nel 1859, a un certo punto incontriamo l'Homo che, circa 200mila anni fa, si definisce; e poi, dopo altri centomila anni circa, si aggiunge un altro. E diventa".Non va bene?"Non so come si senta lei, ma io sono a disagio in questa definizione, soprattutto in questo momento storico. Perciò dico: dobbiamo correggere la nostra collocazione evolutiva,siamo regrediti all'Homo. Attenzione però:è in latino, come".E quindi?"Ha la stessa radice di stupor, qualcosa che colpisce. Vuole ...